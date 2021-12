La Bella e La Bestia: Ryan Gosling avrebbe dovuto interpretare il ruolo de La Bestia

La Bella e La Bestia è il remake del classico Disney del 1991 e, sebbene ad interpretare i protagonisti siano stati Emma Watson e Dan Stevens, inizialmente, lo studio aveva scelto un'altra star hollywoodiana per il ruolo de La Bestia: si tratta di Ryan Gosling, il quale rifiutò la parte per recitare in un altro pluripremiato progetto.

La Bella e la Bestia: Emma Watson e Luke Evans interpretano Belle e Gaston

Come riportato da Fanpage.it, il ruolo in questione fu offerto a Gosling anche se l'attore rifiutò a causa delle riprese di un altro film di successo: La La Land. La cosa più bizzarra è che Gosling non è l'unico attore che lega le due celeberrime pellicole.

Il film, infatti, ha un profondo legame con La La Land, la pellicola scritta e diretta da Damien Chazelle, visto che, secondo quanto riferito da alcune testate giornalistiche statunitensi, anche Emma Watson avrebbe dovuto recitare nel musical che racconta la storia d'amore tra un musicista jazz e un'aspirante attrice.

La Bella e la Bestia: una foto di Emma Watson e Luke Evans nel ruolo di Belle e Gaston

La Watson, pochi giorni dopo essere stata contattata per il ruolo della protagonista femminile, avrebbe ricevuto la proposta di interpretare Belle nel live-action della Disney intitolato La Bella e la Bestia. Dopo la sua rinuncia Chazelle ha optato per Emma Stone, la quale si è aggiudicata un Oscar come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione di Mia Dolan.