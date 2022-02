La Bella e la Bestia: la realizzazione della serie prequel, per ora, è cancellata

La serie ideata come prequel della storia raccontata nel film live-action La Bella e la Bestia non verrà realizzata, almeno per ora.

La decisione mette quindi in pausa la produzione degli otto episodi che avrebbe dovuto entrare nel vivo con il via alle riprese nell'estate 2022 nel Regno Unito.

Il sito Deadline sostiene che lo stop al progetto legato al campione di incassi La Bella e la Bestia sia avvenuto per motivi creativi. Gli script e le canzoni originali non stavano andando nella direzione sperata e le tempistiche non stavano venendo rispettate, accumulando dei ritardi che avevano già portato allo slittamento dei primi ciak dalla primavera all'estate.

La produzione ha stabilito che rimandare ulteriormente il lavoro sul set all'autunno non era un'opzione possibile a causa degli impegni del cast e dubbi riguardanti il meteo.

Il protagonista Josh Gad, interprete di LeTont, ha confermato la notizia dichiarando che per ora lo show non verrà realizzato e aggiungendo: "Questi personaggi e questa storia continueranno a vivere, ma alle volte le migliori intenzioni si scontrano con la realtà e non si può fare nulla".

La storia raccontata negli episodi avrebbe mostrato Gaston e LeTont alle prese con un'epica avventura insieme a Tilly, la sorellastra del personaggio affidato a Josh Gad. La ragazza avrebbe infatti ricevuto un'inaspettata rivelazione riguardante il suo passato che avrebbe spinto i tre a compiere un inaspettato viaggio pieno di romanticismo, commedia e avventure.

Lo show è stato sviluppato, prodotto e scritto da Josh Gad, Edward Kitsis e Adam Horowitz. Alla regia del primo episodio avrebbe dovuto esserci Liesl Tommy e le canzoni originali erano firmate da Alan Menken e Glenn Slater.