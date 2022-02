La bella e la bestia, Josh Gad: "Non abbiamo reso giustizia al primo personaggio gay di Disney"

Josh Gad ha fatto la storia della Disney nei panni di Le Tont, il viscido tirapiedi di Gaston ne La bella e la bestia del 2017 che è stato anche il primo personaggio gay del celebre studio cinematografico. Il comico, che presta la voce anche ad Olaf di Frozen, ha recentemente rivelato di provare rammarico per non aver reso giustizia a Le Tont, almeno a suo modo di vedere.

La Bella e la Bestia: Emma Watson sul set con il regista Bill Condon

Nella pellicola è presente soltanto un rapido accenno all'amore di Le Tont per Gaston e una breve sequenza in cui il personaggio balla con un uomo. Gad, per questo motivo, ha principalmente criticato il modo in cui è stato concepito il personaggio durante una recente intervista pubblicata da The Independent: "Non abbiamo reso giustizia a Le Tont, non ci siamo spinti abbastanza oltre per meritare dei riconoscimenti."

"Non siamo andati abbastanza lontano da poter dire: 'Guarda quanto siamo coraggiosi'." Ha continuato l'attore. "Il mio rammarico per quello che è accaduto è che è diventato il primo momento esplicitamente gay della Disney ma non è stato concepito in quel modo, non è così che dovrebbe essere rappresentato un vero personaggio gay in un film Disney."

La Bella e la Bestia: Dan Stevens nei panni della Bestia in una scena del film

Josh Gad ha concluso l'intervista a proposito de La Bella e la Bestia con le seguenti parole: "Se abbiamo intenzione di darci una pacca sulla spalla, allora dannazione avremmo dovuto andare oltre. Tutti meritano l'opportunità di vedersi sullo schermo, e non credo che abbiamo fatto abbastanza e, certamente, io in primis non ho fatto abbastanza".