La Befana vien di notte, su Prime Video in streaming da oggi

A partire da oggi 20 dicembre 2022 appuntamento su Amazon Prime Video con Paola Cortellesi e La Befana vien di notte, disponibile in streaming per tutti gli utenti.

È Paola Cortellesi la protagonista della commedia fantasy La Befana vien di notte, in streaming da oggi 20 dicembre 2022 su Amazon Prime Video, diretta da Michele Soavi, per tutti gli utenti abbonati.

Paola (Paola Cortellesi) è una maestra di scuola elementare, almeno di giorno. Di notte, infatti, si trasforma nell'eterna e leggendaria Befana. A ridosso dell'Epifania viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli, Mr. Johnny (Stefano Fresi).

Il suo scopo è vendicarsi di lei che, 20 anni prima, gli ha inavvertitamente rovinato l'infanzia.

La befana vien di notte: Paola Cortellesi è stata rapita da Mr. Johnny

Sei alunni di Paola, però, assistono al suo sequestro e, una volta scoperta la doppia identità della loro amata maestra, si attivano per cercare di liberarla. Nel cast, accanto a Paola Cortellesi e Stefano Fresi, anche Odette Adado, Jasper Gonzales Cabal e Diego Delpiano. Nel 2019 La Befana vien di notte ha ricevuto una candidatura ai David di Donatello per gli effetti speciali. Dopo il successo del film, a gennaio arriva una nuova pellicola dedicata alla leggendaria figura del folklore italiano. Questa volta si va indietro nel tempo, alle origini della leggenda. Perché La Befana vien di notte 2 - Le origini è un prequel che ci mostra esattamente come ha avuto inizio la storia di Paola... Tra le protagoniste Monica Bellucci!