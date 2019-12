Paola Cortellesi:, "La mia Befana ha conquistato i bambini" è tra i film più visti del 2019

La befana vien di notte: Paola Cortellesi dietro le sbarre

Ormai Paola Cortellesi è da divinità tutta d'oro del cinema italiano: il pubblico la ama e, grazie al successo del film La Befana vien di notte, secondo film italiano più visto nel 2019, diretto da Michele Soavi e scritto da Nicola Guaglianone, è stata premiata con le Chiavi d'Oro alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento.

Abbiamo incontrato Paola Cortellesi a Sorrento, dove ci ha detto di essere felicissima per l'affetto del pubblico: "Mi piace fare cose che siano popolari, che possano piacere a tanti tipi di pubblico: in questo caso sono molto contenta perché ci siamo addentrati in un territorio finora quasi inesplorato, quello del fantasy. Ci siamo dedicati a un pubblico di bambini, che ha amato tantissimo questo film: è grazie a loro che stasera siamo premiati. È stata una grandissima soddisfazione, perché era qualcosa di imponderabile: non sapevamo come sarebbe andata a finire. Ma è andata a finire bene. Perché un tema popolare è un tema universale, così come la risata."

La video intervista a Paola Cortellesi