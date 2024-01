La Befana vien di notte stasera su Rai 1: trama e cast del film con Paola Cortellesi

Stasera su Rai 1, in prima serata, va in onda La Befana vien di notte: trama e cast della commedia fantasy con Paola Cortellesi.

Stasera 4 gennaio su Rai 1, in prima serata, subito dopo Affari Tuoi con Amadeus, va in onda La Befana vien di notte, commedia fantasy del 2018 diretta da Michele Soavi con Paola Cortellesi e Stefano Fresi. La sceneggiatura è stata scritta da Nicola Guaglianone, la colonna sonora è firmata da Andrea Farri. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

La befana vien di notte: Paola Cortellesi nei panni della maestra Paola

La Befana vien di notte

La Befana vien di notte è stato distribuito nelle sale il l 27 dicembre 2018 da Lucky Red e Universal Pictures.

Il budget del film è stato di 6 milioni di euro a fronte di un incasso di 7,7 milioni di euro. Il film è stato distribuito co un buon riscontro anche negli Stati Uniti e nel Rregno Unito.

La befana vien di notte: Paola Cortellesi è la Befana e si trova in difficoltà!

Trama

Paola è una maestra di scuola elementare con un segreto: bella e giovane di giorno, di notte si trasforma nell'eterna e leggendaria Befana! A ridosso dell'Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli.

Sei compagni di classe assistono al rapimento e dopo aver scoperto la doppia identità della loro maestra decidono di affrontare, a bordo delle loro biciclette, una straordinaria avventura che li cambierà per sempre. Tra magia, sorprese e risate, riusciranno a salvare la Befana in tempo per l'Epifania?

La befana vien di notte: la gang è pronta al salvataggio

Interpreti e personaggi

Paola Cortellesi: Paola Sostegni / Befana

Stefano Fresi: Giovanni Rovasio / Mr. Johnny

Fausto Maria Sciarappa: Giacomo

Giovanni Calcagno: Igor

Giuseppe Lo Piccolo: Smilzo

Luca Avagliano: Gino

Odette Adado: Emilia

Jasper Gonzales Cabal: Giuseppe

Diego Delpiano: Ivan

Robert Ganea: Leo

Francesco Mura: Riccardo

Cloe Romagnoli: Sveva

La befana vien di notte: Stefano Fresi nei panni di Mr. Johnny

Recensione e trailer

La nostra recensione di La Befana vien di notte

La Befana vien di notte è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 4.8 su 10