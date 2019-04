La bambola assassina, in esclusiva il poster ufficiale italiano del film

La bambola assassina è il reboot del cult cinematografico iniziato nel 1988 con l'omonimo film, ecco in esclusiva il poster ufficiale italiano del film.

La bambola assassina di Lars Klevberg, reboot dell'omonimo film horror del 1988, torna a terrorizzare il pubblico mondiale grazie a Midnight Factory, etichetta horror di Koch Media, il film uscirà il 19 giugno.

La protagonista del film è una madre che regala a suo figlio una bambola per il suo compleanno, senza essere a conoscenza della sua natura sinistra. Nel remake gli eventi non saranno però legati a una possessione demoniaca: Buddi sarà infatti al centro dell'attività di un gruppo di hacker che modifica il codice che controlla il giocattolo, rendendone la capacità di apprendere illimitata e permettendogli di utilizzare la violenza.

Nel cast de La bambola assassina figurano Aubrey Plaza nei panni di Karen mentre Gabriel Bateman è il piccolo Andy e Mark Hamill presta la sua voce a Chucky. Completano il cast Brian Tyree Henry e Tim Matheson. La regia è di Lars Klevberg su un soggetto di Don Mancini è una sceneggiatura firmata da Tyler Burton Smith. I produttori sono David Katzenberg e Seth Grahame-Smith, già nel team che ha portato al successo It.

Dopo Il culto di Chucky del 2017, la bambola più spietata della storia del cinema torna per l'ottava volta sul grande schermo, per una saga iniziata nel 1988 con l'omonimo film diretto da Tom Holland. Oggi Movieplayer vi presenta in anteprima il poster italiano del film.