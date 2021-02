La bambola assassina: la polizia del Texas ha accusato erroneamente Chucky di rapimento di minore

Il Texas Department of Public Safety ha lanciato un erroneo Amber Alert, ovvero un allarme di rapimento di minore, contro Chucky, protagonista del film La bambola assassina. In seguito a questo errore, il dipartimento si è scusato con la popolazione.

Alex Vincent in La bambola assassina

Secondo quanto riportato da CBR, la segnalazione sarebbe partita lo scorso 29 gennaio in seguito a un malfunzionamento del sistema informatico e ha descritto Chucky come un ragazzo di 28 anni, alto circa 140 cm e dal peso di 8 kg. Il ragazzo, inoltre, è stato descritto come una persona dai capelli rossicci e dagli occhi azzurri, con indosso una maglia colorata, una salopette di jeans e un pericoloso coltello da cucina. Ovviamente, l'errore della segnalazione e la somiglianza del presunto killer a Chucky de La bambola assassina appare evidente.

L'erroneo allarme, tra l'altro, ha identificato il bambino rapito come Glen, di 5 anni e con indosso una maglietta blu con colletto nero. I fan de La bambola assassina sicuramente ricorderanno che Glen era proprio il figlio eunuco di Chucky e della sua compagna Tiffany. Il personaggio di Glen è apparso al cinema per la prima volta ne La sposa di Chucky del 1998. Ne Il figlio di Chucky del 2004 è stato confermato il fatto che Glen non avesse genitali e che avesse ucciso ben sei persone.

Secondo quanto riportato da CBS, l'allarme è stato lanciato per tre volte nell'area di Dallas/Fort Worth prima che il Texas Department of Public Safety si accorgesse dell'errore e si scusasse per l'accaduto dichiarando: "Ci scusiamo per la confusione a cui abbiamo dato vita. Stiamo lavorando per fare in modo che errori del genere non avvengano più". Nel momento in cui The New York Times ha telefonato ha telefonato all'indirizzo in Texas in cui Glen e Chucky erano stati visti per l'ultima volta, la donna che ha risposto ha dichiarato di essere stata informata sul malfunzionamento del sistema di allarme lanciato.

Il personaggio di Chucky è arrivato nel mondo del cinema per la prima volta nel 1988 ne La bambola assassina ed era animato dal serial killer Charles Lee Ray, dotato di poteri soprannaturali. Tempo fa è stata annunciata la messa in cantiere di Chucky, serie sviluppata da USA Network e Syfy. Le riprese della serie, però, sono state posticipate a causa della pandemia da Covid. Creato e diretto da Don Mancini, lo show sarà distribuito nel corso del 2021.