Morto Ed Gale: aveva interpretato Chucky nel cult La bambola assassina

Ed Gale, attore conosciuto principalmente per aver interpretato Chucky in La bambola assassina nel 1988, è scomparso all'età di 61 anni. Gale è morto il 27 maggio in un hospice di Los Angeles.

La causa del decesso dell'attore non è stata resa nota ma la notizia è stata diffusa pubblicamente sui media da TMZ ed è stata confermata con un messaggio su Facebook dalla nipote.

Il saluto social a Ed Gale de La bambola assassina

Kayse Gale ha ricordato così lo zio:"Ed fece l'autostop fino in California quando aveva vent'anni, con 41 dollari in tasca e un sogno, e non si voltò mai indietro. Ha illuminato il grande schermo in film cult come Howard e il destino del mondo e Chopper Chicks in Zombietown, guadagnandosi una certa credibilità in ogni convention a cui partecipava. E non smise mai di vantarsene. Mai. Nel corso della sua carriera è apparso in oltre 130 film, serie tv e spot pubblicitari. Con una carriera così ampia, lascia un'eredità fatta di inquadrature discutibili e battute geniali".

Una scena di Howard e il destino del mondo

La nipote ricorda le passioni dell'attore e l'amore per la sua famiglia:"Il ruolo preferito di Ed era quello dello 'zio divertente'. Il suo linguaggio dell'amore era condividere la sua passione per il mondo dello spettacolo e la magia di Hollywood con le sue nipoti. Ed amava gli hot dog del 7-Eleven con quantità disgustose di ketchup. Gli piaceva ricordare i suoi giorni di gloria come dj al pattinodromo di Plainwell. Detestava Bill Maher senza un motivo preciso. Si divertiva a costruire lentamente una buona storia, e a barare a cribbage. Aveva una risata incredibile, e ci mancherà. Riposa nell'amore, vecchio bastardo brontolone".

La carriera di Ed Gale e le pesanti recenti accuse

Oltre a La bambola assassina, Ed Gale ha recitato anche in Howard e il destino del mondo, Balle spaziali, Phantasm II, Bill & Ted's Bogus Journey, Fratello dove sei? dei fratelli Coen, e Polar Express.

Una scena de La bambola assassina

Negli ultimi anni, Gale aveva subito gravissime accuse di tentato adescamento sessuale di diversi minorenni. Le accuse furono successivamente archiviate per mancanza di prove e l'attore dichiarato innocente.