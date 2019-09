La bambola assassina (1988): per il cult horror edizione super, tre ore di extra e il commento di Chucky!

Una scena de La bambola assassina (1988)

Le vicende di Chucky, che diedero poi spunto per numerosi sequel e ora anche reboot, iniziarono nel 1988: La bambola assassina di Tom Holland, con il serial killer a riversare in un pupazzo la propria anima malefica, divenne presto un classico dell'horror. Un cult del genere, come vedremo nella recensione del blu-ray de La bambola assassina, non poteva che essere omaggiato in grande stile dalla collana Midnight Classic, curata da Koch Media.

La versione restaurata in HD de La bambola assassina, è infatti presentata in una lussuosa limited edition a 2 dischi dal package favoloso, con un robusto e spesso cartonato esterno a contenere l'elegante Digipack che all'interno vanta un bellissimo booklet illustrato di 24 pagine sul film con testi in italiano, a dividere i due blu-ray. Oltre a questo, nella confezione è presente anche una cartolina da collezione. Il tutto come antipasto di quella che sarà un'autentica scorpacciata di extra. E per analizzare l'edizione, partiamo proprio dai contenuti speciali.

Ben quattro commenti audio: e c'è anche quello di Chucky!

Innanzitutto c'è veramente una sagra di commenti audio, presenti ovviamente sul disco del film: ce ne sono quattro, tutti regolarmente sottotitolati. E la chicca assoluta è che ce n'è uno perfino con lo stesso Chucky, ovvero la sua voce Brad Dourif, che è specifico solamente su alcune scene ma che è davvero molto divertente, soprattutto quando duetta con Don Mancini. Poi troviamo un commento nuovo da parte del regista Tom Holland, un'altra traccia con gli attori Alex Vincent e Catherine Hicks e il designer di Chucky Kevin Yagher, e infine un altro commento con il produttore David Kirschner e lo sceneggiatore Don Mancini.

Tre ore di extra: segreti, retroscena ed effetti speciali

E poi, senza dimenticare i già citati booklet e la card da collezione, c'è il secondo disco con oltre tre ore di extra. Si comincia con Gli attori alla convention Monster Mania 2007 (5' e mezzo) con domande e risposte al cast durante la manifestazione, poi il lungo Dietro le quinte degli effetti speciali, che dura ben 58 minuti e attraverso vecchi filmati e interviste svela la realizzazione di Chucky e altri effetti. Quindi Chucky: come nasce un incubo (10'), altro sguardo su design e animatronic per dar vita alla bambola, con focus sui segreti di alcune scene, e poi Dietro le quinte di La Bambola Assassina (6'), altra featurette sulle tecniche per dare vita a Chucky. Si passa poi a Howard Berger: l'amico per sempre degli effetti speciali (41'), una lunga intervista al leggendario artista e truccatore che parla di molti aspetti tecnici per la realizzazione della bambola, quindi La creazione di Chucky, un vecchio contributo diviso in tre parti (25' in tutto), sulla genesi della storia, alcuni retroscena, le riprese a Chicago, la realizzazione di Chucky, i test di proiezione e le reazioni del pubblico. Si chiude con Il volto dietro la maschera: Essere Chucky (38'), un'intervista a Ed Gale che ha intepretato la bambola in alcune scene, Featurette Vintage (5') con alcuni vecchi dietro le quinte, e infine Galleria fotografica, trailers e spot tv.

Il video: il restauro HD ha fatto bene a croma e dettaglio

Pur con qualche fase altalenante a livello di nitidezza e di grana, comunque più omogenea rispetto al passato, va detto che il video restaurato de La bambola assassina è di alta qualità ed è caratterizzato da un dettaglio molto incisivo e da un'eccellente saturazione della palette cromatica, con colori sicuramente più vibranti, a partire dallo stesso Chucky e dal suo abbigliamento. Forse in qualche scena scura i neri sono un po' opprimenti e piatti, ma gli elementi nelle ombre rimangono comunque visibili, inoltre il senso di profondità si riacquista appena la luminosità risale.

Riguardo ai dettagli, oltre alla nitidezza dei lineamenti della bambola e dei suoi abiti, anche gli esterni e le strade di Chicago rivelano una buona dose di particolari in più nel contesto di un quadro molto solido. Come accennato, saltuariamente ci sono flessioni dovute probabilmente al girato dell'epoca, con evidenti cali sul dettaglio e una maggior morbidezza, ma nulla che si possa imputare al riversamento in blu-ray.

L'audio: quei movimenti furtivi di Chucky

Per quanto riguarda l'audio, La bambola assassina è presentato con le tracce DTS HD Master Audio 5.1 sia in italiano che in inglese. Pur nell'ambito di un ascolto che per corposità e potenza non può essere quello delle tracce più moderne, e che soprattutto in dinamica pare un po' limitato, va detto che c'è un buon coinvolgimento con un'attività dell'asse posteriore precisa e non banale, visto come i diffusori sottolineano anche i movimenti furtivi di Chucky, contribuendo ad alimentare inquietudine e tensione. Perfino i bassi non lesinano qualche buona entrata, che siano spari o altri effetti, mentre i dialoghi sono chiari e dal buon timbro.