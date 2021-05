Kyle Chandler affianca Joseph Gordon-Levitt nella serie Showtime Super Pumped

La star di Saturday Night Lights Kyle Chandler affiancherà Joseph Gordon-Levitt nella prima stagione della serie antologica Showtime Super Pumped. Secondo Deadline, Chandler interpreterà Bill Gurley, capitalista e imprenditore texano che scommette sul successo del servizio di ride-share Uber.

"Kyle Chandler porta una profonda integrità, una presenza autentica e un'innegabile magnetismo in ogni ruolo che ricopre" ha affermato Amy Israel di Showtime. "Siamo entusiasti di vedere in azione la dinamica coppia di Chandler nei panni del brillante Bill Gurley e Joseph Gordon-Levitt nei panni del distruttore che vola alto. Con questi due attori alla guida, la serie promette di essere una corsa avvincente e selvaggia".

Joseph Gordon-Levitt sarà protagonista dello show nel ruolo del co-fondatore ed ex CEO di Uber Travis Kalanick. Nata in un primo tempo come miniserie, Super Pumped: The Battle for Uber è firmata dagli autori di Billions Brian Koppelman e David Levien. La serie antologica racconterà storie del mondo della finanza che hanno cambiato la cultura globale. La prima stagione sarà basata sul bestseller di Mike Isaac Super Pumped: The Battle for Uber; lo scrittore parteciperà allo show in veste di produttore esecutivo.

Negli episodi si racconterà l'incredibile ascesa dell'app di ride-sharing Uber sullo sfondo degli alti e bassi della Silicon Valley. Ciò include la caduta definitiva del primo CEO e co-fondatore di Uber Travis Kalanick (Joseph Gordon-Levitt), che è stato estromesso dall'azienda da un colpo di mano in sala riunioni.

Dopo essere apparso in Godzilla vs. Kong e The Midnight Sky, Kyle Chandler affiancherà Jason Momoa e Chris O'Dowd nel film Netflix Slumberland.