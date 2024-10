Kyle Chandler affiancherà Ben Affleck e Matt Damon nel crime thriller RIP

Dopo l'ingaggio in Lanterns, per Kyle Chandler arriva un altro ruolo di peso. L'interprete dell'indimenticabile couch Taylor affiancherà Ben Affleck and Matt Damon in RIP, crime thriller diretto da Joe Carnahan per Netflix. Nel cast del progetto troviamo, inoltre, l'interprete di Supergirl Sasha Calle, Nestor Carbonell, Catalina Sandino Moreno e la cantante e attrice Teyana Taylor.

Sullo sfondo di un'indagine sull'omicidio di un agente, RIP segue una squadra di poliziotti di Miami che scopre milioni in contanti in un nascondiglio abbandonato. Mentre tra gli agenti inizia a serpeggiare l'incubo della corruzione, le forze esterne vengono a conoscenza dei milioni nascosti nel rifugio mettendo sotto pressione i poliziotti. Kyle Chandler interpreterà un agente della DEA.

I primi dettagli di RIP

Joe Carnahan dirigerà e scriverà il lungometraggio prodotto da fondata nella primavera 2023 da Matt Damon e Ben Affleck, dopo Air, il documentario The Greatest Love Story Never Told, Small Things Like These, The Instigators, che arriverà sugli schermi nel mese di agosto, e Unstoppable, realizzato per Amazon MGM Studios.

Carnahan ha già collaborato con Affleck in occasione di Smokin' Aces e l'attore ha ricevuto la sceneggiatura dopo che il suo amico e collega l'ha letta per primo, rimanendone conquistato.

Nei giorni scorsi Kyle Chandler è finito sulle cronache per il suo ingaggio in Lanterns, serie prodotta da DC Studios con HBO dove interpreterà la Lanterna Verde Hal Jordan, al suo fianco Aaron Pierre sarà il supereroe John Stewart. Le riprese dello show dovrebbero prendere il via nel Regno Unito nel 2025. Prima però lo attende il set di RIP, che entrerà in lavorazione a fine ottobre a Miami and Los Angeles.