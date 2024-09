Lanterns: Kyle Chandler farà parte del cast della serie?

Kyle Chandler sembra sia in corsa per un ruolo da protagonista nella serie Lanterns, il progetto della HBO ispirato ai fumetti della DC.

La serie è da tempo in fase di sviluppo e vede impegnato un team composto da Chris Mundy, Damon Lindelof e dall'autore di fumetti Tom King.

Cosa racconterà la serie

Lanterns racconterà la storia di John Stewart, tra i nuovi arrivi tra le fila delle Lanterne verdi, e del leggendario Hal Jordan, che uniscono le forze mentre indagano su un caso di omicidio avvenuto sulla Terra.

Kyle Chandler, secondo le indiscrezioni di Deadline, dovrebbe avere la parte di Hal Jordan, personaggio portato sul grande schermo da Ryan Reynolds nel 2011.

Lo show dovrebbe arrivare sugli schermi americani nel 2026 e tra i personaggi coinvolti nella trama sembra ci sia anche Guy Gardner, ruolo affidato a Nathan Fillion nel film Superman, scritto e diretto da James Gunn. Il regista, da alcuni mesi, è inoltre impegnato nel delineare il futuro del DC Universe insieme a Peter Safran.

I dettagli del progetto

La serie sarà composta da otto episodi e verrà prodotta da HBO in collaborazione con Warner Bros Television e DC Studios. Mundy sarà showrunner del progetto, mentre Lindelof e King saranno sceneggiatori e produttori.

Le riprese delle puntate dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2025 nel Regno Unito. Alla regia saranno impegnati Stephen Williams (Lost, Watchmen, Westworld), che dovrebbe firmare l'episodio pilota, e Lucy Tcherniak che si occuperà di alcune puntate dello show.

Chandler, per il piccolo schermo, ha recitato in progetti che hanno ottenuto una buona accoglienza tra il pubblico e la critica come Bloodline, Catch-22 e il cult Friday Night Lights.