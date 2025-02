Lanterns: Aaron Pierre e Kyle Chandler nella prima foto della serie DC

HBO e DC Studios hanno condiviso la prima foto dei protagonisti della serie Lanterns: Aaron Pierre e Kyle Chandler sono infatti ritratti nello scatto.

I due attori, nello show dedicato alle avventure delle Lanterne Verdi, avranno rispettivamente la parte di John Stewart e Hal Jordan.

La prima foto della serie

Nell'immagine ufficiale di Lanterns i due attori non indossano l'uniforme del gruppo delle Lanterne, ma Kyle Chandler indossa un anello verde.

John, interpretato da Aaron Pierre, e Hal sono ritratti mentre camminano lungo una strada deserta, chiaramente sulla Terra.

Al centro della trama ci sono la nuova recluta John Stewart e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan, due poliziotti intergalattici che vengono coinvolti in un mistero oscuro e basato sulla Terra, dovendo indagare su un omicidio.

Ecco lo scatto:

La prima foto di Lanterns

Nel cast ci sono anche Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jgannathan e Ulrich Thomsen nel ruolo del villain Sinestro.

Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King hanno co-scritto Lanterns e saranno coinvolti come produttori esecutivi insieme a James Hawes, regista dei primi due episodi.

L'universo delle Lanterne

Nel film Superman, scritto e diretto da James Gunn, entrerà in scena anche Nathan Fillion nella parte di Guy Gardner, membro dei Green Lantern Corps.

L'universo delle Lanterne, oltre allo show live-action in arrivo sugli schermi, si espanderà inoltre con la serie animata My Adventures With Green Lantern, spinoff di My Adventures With Superman, targato Max. Il nuovo progetto avrà al centro la studentessa del liceo Jessica Cruz, che si ritrova inaspettatamente alle prese con poteri e una guerra spaziale che coinvolge anche dei nemici alieni.