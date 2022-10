Kurt Sutter: Netflix approva la serie western del creatore di Sons of Anarchy

Kurt Sutter finalizza l'accordo con Netflix, al via la produzione della serie action western The Abandons che racconterà le vicende di un gruppo di famiglie unite per difendere la propria terra.

Finalmente Kurt Sutter, creatore di Sons of Anarchy e Mayans MC, può procedere con il suo prossimo progetto televisivo. Netflix ha approvato definitivamente la serie action western The Abandons, in sviluppo da un po' di tempo. Giovedì Netflix ha deciso di fare il prossimo passo avanti con il progetto ordinando ufficialmente un'intera stagione della serie, che sarà composta da 10 episodi. Non si sa ancora quando Netflix e Sutter hanno in programma di iniziare la produzione di The Abandons.

Questa la sinossi di The Abandons: Mentre un gruppo di famiglie diverse e stravaganti perseguono il loro destino manifesto nell'Oregon del 1850, una forza corrotta da ricchezza e potere, bramando la loro terra, cerca di cacciarle via. Queste anime abbandonate, il tipo di anime perse che vivono ai margini della società, uniscono le loro tribù per formare una famiglia e combattere. In questo sanguinoso processo, la "giustizia" si estende oltre i confini della legge. The Abandons esploreranno quella linea sottile tra sopravvivenza e legge, le conseguenze della violenza e il potere corrosivo dei segreti, mentre questa famiglia combatte per difendere la propria terra.

Kurt Sutter è stato sceneggiatore e produttore esecutivo di The Shield per FX prima che la rete via cavo gli affidasse la sua serie. Quella serie era Sons of Anarchy, che si è rivelata un enorme successo per FX portado alla costruzione di un franchise più vasto. Sutter ha quindi lanciato The Bastard Executioner, seguita dalla serie spin-off di Sons of Anarchy,Mayans MC, che ha co-creato con Elgin James.

Tre anni fa, Kurt Sutter è uscito da Mayans MC e ha interrotto la collaborazione con FX, a seguito di segnalazioni di cattivo comportamento sul set. Mayans MC ha continuato con James come unico showrunner ed è stato rinnovato per una quinta stagione.

Oltre a The Abandons, Kurt Sutter scriverà e dirigerà This Beast, horror targato Blumhouse che segnerà il suo debutto alla regia.