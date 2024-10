Kurt Sutter abbandona la serie western The Abandons, di cui è stato il creatore

Kurt Sutter ha abbandonato la produzione della serie The Abandons quando mancano solo 3 settimane alla fine delle riprese a Calgary, in Canada.

A occuparsi delle ultime giornate di lavoro sul set saranno il produttore e regista Otto Bathurst e il co-produttore esecutivo Rob Askins.

I motivi dell'addio

Per ora non è stato scelto un nuovo showrunner che sostituirà Kurt Sutter alla guida della serie realizzata per Netflix e che si occuperà anche delle riprese aggiuntive. Il lavoro su The Abandons sembra sia attualmente arrivato ai ciak previsti per il sesto-settimo episodio.

L'ideatore di Sons of Anarchy e Mayans M.C., che era creatore dello show, sembra abbia lasciato per delle differenze creative a causa della direzione che stava prendendo la produzione e le idee legate alla post-produzione. Secondo le fonti di Deadline, tra le fila di Netflix è emersa della preoccupazione a causa della lunghezza del primo episodio, della durata di circa 1 ora e 40, che non sarebbe stato possibile ridurre a 60 minuti. Si sarebbe quindi scelto di dividere la puntata in due, creando un cliffhanger a metà della narrazione e creando delle scene in più che sono state scritte, ma non ancora girate.

Netflix avrebbe quindi deciso di cambiare le persone alla guida della serie dopo aver visto la nuova versione del primo capitolo della storia, dopo che è stato diviso in due, e parte del terzo episodio. I responsabili della piattaforma di streaming avrebbero sostenuto che le due parti fossero troppo scollegate e poco propulsive, ma non ci sarebbe stato un incontro con Sutter.

Kurt Sutter debutta alla regia di un film con The Beast, prodotto da Blumhouse per Netflix

Un budget troppo elevato

La produzione, inoltre, avrebbe superato il budget, ma si sarebbe cercato di limitare i costi rinunciando a una giornata delle riprese per il finale della stagione, la cui sceneggiatura è stata firmata da Sutter e approvata cinque settimane fa. La prima stagione, che doveva essere composta da 10 episodi, era inoltre scesa a 7 puntate, ritornando ora a 8 con la prima suddivisa in due.

La storia è ambientata a metà dell'800, in Oregon, seguendo delle famiglie che lottano per mantenere la propria terra quando una forza corrotta cerca di farli andare via.

Tra i protagonisti ci sono Lena Headey, Gillian Anderson, Nick Robinson, Diana Silvers, Lamar Johnson, Natalia del Riego, Lucas Till, Aisling Franciosi, Toby Hemingway, Michael Greyeyes, Ryan Hurst, Katelyn Wells, Clayton Cardenas, Elle-Maija Tailfeathers, Brían F. O'Byrne, Marc Menchaca, Patton Oswalt, Michael Ornstein, Jonathan Koensgen, Jack Doolan, Michiel Huisman, Haig Sutherland e Sarah White.