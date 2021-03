Kurt Sutter debutta alla regia di un film con The Beast, prodotto da Blumhouse per Netflix

Il regista Kurt Sutter debutterà alla regia di un film in occasione di The Beast, un progetto prodotto da Blumhouse per Netflix.

Kurt Sutter debutterà come regista di un lungometraggio in occasione di This Beast, un progetto che verrà prodotto da Blumhouse per Netflix.

Il creatore di Sons of Anarchy collaborerà con Jason Blum e Carla Hacken per realizzare il film.

The Beast sarà scritto, diretto e prodotto da Kurt Sutter e porterà sugli schermi una storia ambientata nel diciottesimo secolo. Gli eventi raccontati si svolgeranno in un villaggio inglese che è sotto assedio a causa di una bestia misteriosa che riesce sempre a fuggire. Dozzine di innocenti vengono uccisi e il caos viene alimentato dal fanatismo religioso. L'impossibile compito di uccidee la bestia viene affidato a un umile cacciatore che promette di poter finire il massacro. Ma per lui questa caccia non è una missione professionale, è profondamente personale.

L'idea si ispira alla storia The Beast of Gévaudan, una storia vera riguardante una misteriosa creatura che ha terrorizzato un villaggio francese nel 1760.

Sutter ha dichiarato che sembrava quasi destino poter collaborare con Blumhouse: "Questo The Beast è il progetto perfetto per questo 'matrimonio'. E Netflix è il luogo perfetto per quella cerimonia sanguinosa".

Jason Blum ha aggiunto: "Da tempo siamo fan di Kurt e della sua narrazione senza paragoni, che è viscerale e ha un grande impatto emotivo. Siamo eccitati che Blumhouse stia producendo il suo primo film per Netflix".