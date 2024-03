The Abandons: Lucas Till, Nick Robinson, Diana Silvers e altre nuove aggiunte al cast della serie western

The Abandons, la serie western d'azione di Kurt Sutter per Netflix, ha aggiunto sei personaggi regolari al cast: Lucas Till (MacGyver), Nick Robinson (Maid), Diana Silvers (La rivincita delle sfigate), Lamar Johnson (The Last of Us), Aisling Franciosi (The Nightingale) e Natalia del Riego (Hail Mary).

Till interpreta Garret Van Ness, Robinson è Elias Teller, Silvers è Dahlia Teller, Johnson è Albert Mason, Franciosi è Trisha Van Ness e Del Riego è Lilla Belle. Come già annunciato, Lena Headey e Gillian Anderson guidano il cast, rispettivamente nel ruolo di Fiona Nolan e Constance Van Ness.

Conosciuto soprattutto per aver prodotto e interpretato MacGyver della CBS, Till è apparso anche in diversi film degli X-Men, nel thriller Stoker di Park Chan-wook e nella commedia d'azione Operazione Spy Sitter.

Tra i crediti televisivi di Robinson figurano Maid e Love, Victor e A Teacher: Una storia sbagliata. Oltre a Space Force di Netflix, Silvers ha partecipato a film come Ava e Ma.

Oltre che in The Last of Us, Johnson è stato precedentemente visto in film come All the Bright Places. I crediti televisivi di Franciosi includono The Last Voyage of the Demeter e Creature di Dio. Del Riego è nota soprattutto per il suo lavoro in serie come NCIS: Los Angeles e Promised Land.

Lena Headey sarà la protagonista della serie western The Abandons, ideata da Kurt Sutter per Netflix

I dettagli della serie

Creata e prodotta da Kurt Sutter (Sons of Anarchy), che è anche showrunner, The Abandons segue un gruppo di famiglie diverse e anomale che perseguono il loro destino nell'Oregon del 1850, mentre una forza corrotta di ricchezza e potere, che brama la loro terra, cerca di costringerli ad andarsene. Queste anime abbandonate, il tipo di anime perse che vivono ai margini della società, uniscono le loro tribù per formare una famiglia e reagire. In questo processo sanguinoso, la "giustizia" si estende oltre i confini della legge. The Abandons esplorerà la linea sottile tra sopravvivenza e legge, le conseguenze della violenza e il potere corrosivo dei segreti, mentre questa famiglia lotta per preservare la propria terra.

Sutter EP per SutterInk, Stephen Surjik, Otto Bathurst, Emmy Grinwis e Jon Paré sono produttori esecutivi.