Lena Headey sarà la protagonista della serie western The Abandons, ideata da Kurt Sutter per Netflix

Lena Headey sarà la protagonista di The Abandons, la serie western in dieci puntate che Kurt Sutter ha ideato per Netflix.

Lena Headey ha ottenuto il ruolo di protagonista per la prossima serie Netflix di Kurt Sutter intitolata The Abandons, come riferito da Variety. Il progetto western è stato commissionato dall'azienda di streaming nell'ottobre del 2022.

The Abandons è una storia che si svolge nell'Oregon del 1850, la trama ruota intorno ad un gruppo di famiglie che si uniscono per resistere, anche con la forza, alle pressioni di coloro che cercano di costringerle ad abbandonare le loro terre. Il nemico degli 'Abbandonati' è una famiglia benestante che tenta di comprare i loro ranch in seguito alla scoperta di una risorsa naturale.

Kurt Sutter annuncia la nuova serie The Abandons, prodotta per Netflix

Lena Headey interpreterà Fiona, descritta come: "Una matriarca forte e devota che, non potendo avere figli propri, ha accolto quattro orfani per creare la propria famiglia. Spinta da uno scopo più alto - e da un temperamento irlandese volitivo - la sua fede e il suo amore per la sua famiglia hanno la meglio su tutto".

L'attrice è nota al pubblico televisivo per aver interpretato Cersei Lannister ne Il trono di spade, grazie a questo ruolo ha ottenuto cinque nomination agli Emmy. Inoltre, Lena Headey sarà Dorothy Hunt in The White House Plumbers, nuova miniserie in cinque puntate HBO sullo scandalo Watergate.

Il trono di spade, Lena Headey ricorda la scena della tortura: "Un momento di me..a"

Netflix ha ordinato dieci episodi di The Abandons, Kurt Sutter, oltre ad aver ideato la serie, sarà anche lo showrunner e il produttore esecutivo. Sutter è l'autore di due serie di grande successo, famose anche in Italia, chiamate Sons of Anarchy e il suo spin-off Mayans MC. Otto Bathurst dirigerà il primo episodio e sarà il produttore esecutivo.