Kung Fu Panda 4, Jack Black sulla cover virale di Britney Spears: 'Era perfetta per il film'

I Tenacious D di Jack Black sono virali su tutti i social dopo la cover di "...Baby One More Time" inserita anche nel film d'animazione

Sul red carpet di Kung Fu Panda 4, Jack Black ha raccontato com'è nata la cover dei suoi Tenacious D della celebre ...Baby One More Time di Britney Spears, nel frattempo diventata virale sui social network.

Ai microfoni dei giornalisti presenti all'anteprima del film d'animazione, Black ha spiegato come sono nati la cover e il video: "Il regista Mike [Mitchell] mi ha chiesto: 'Ehi, ci piacerebbe avere una canzone dei Tenacious D alla fine, ne faresti una?'. E io: 'Possiamo fare Britney Spears?' e lui: 'Sì', e ha detto che voleva facessimo '...Baby One More Time' perché si inserisce bene nelle corde di Kung Fu Panda... E poi abbiamo detto: 'Ehi, facciamo un video musicale sul red carpet'. Ed è quello che stiamo facendo".

Il video musicale non è stata l'unica performance sul red carpet. Una vivace danza del drago cinese ha impostato il tono dell'evento, che ha celebrato l'uscita del quarto film del franchise di grande successo della DreamWorks su un panda di nome Po con la passione per il kung fu e i ravioli.

Nel corso della serata, Black ha anche rivelato che quello di Po è il "ruolo della sua vita", avendolo interpretato ormai negli ultimi 16 anni. Il primo Kung Fu Panda uscì infatti nel 2008, diventando immediatamente uno dei più grandi successi della DreamWorks con i suoi oltre 630 milioni di dollari incassati.