Kristen Stewart supereroina gay per Marvel? Anthony Mackie ne sarebbe felice

Kristen Stewart e Anthony Mackie potrebbero lavorare insieme per Marvel? A patto che lei sia una supereroina gay! Questo è, più o meno il succo della loro intervista con Variety.

I due attori sono coprotagonisti di Seberg, il film di Benedict Andrews presentato in anteprima a Venezia 76 e appena due giorni fa al Toronto International Film Festival 2019. La trasferta canadese è stata l'occasione per approfondire con Kristen Stewart le dichiarazioni che pochi giorni fa hanno fatto il giro del mondo, a proposito di come la sua vita privata avrebbe potuto influenzare un ipotetico coinvolgimento in grossi franchise come quello Marvel/ Disney. Ebbene, nonostante la gravità della sua rivelazione, la Stewart si ritiene comunque fortunata a vivere in un'epoca in cui: "la gente capisce davvero certi temi, invece di far sembrare una come me una specie di matta. Il fatto di non dover essere per forza definiti con qualche etichetta è una cosa fantastica! Un tempo sarebbe stato impossibile, ora è quasi una moda".

Kristen Stewart, "Mi dissero: "Vuoi fare un film Marvel? Non baciare la tua ragazza in pubblico"

A proposito di etichette e giudizi, Kristen Stewart ha voluto precisare che il suo riferimento alla Marvel è stato casuale, in quanto ha usato la Casa delle Idee solo come esempio di mastodontica produzione. Sostiene, anzi, che, in nome di quel cambiamento di mentalità per cui lei non deve giustificare con nessuno il proprio orientamento sessuale fluido, proprio la Marvel: "sarebbe più che felice di assumere attori gay da rendere supereroi", naturalmente gay. Il caso ha voluto che, accanto a lei, ci fosse Anthony Mackie, che ha esordito nel MCU in Captain America: The Winter Soldier nei panni di Falcon, e che ritroveremo presto nella serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier. Ebbene, la domanda era inevitabile: secondo Mackie che tipo di supereroe potrebbe essere Kristen Stewart? La risposta è arrivata dalla diretta interessata: "Ovviamente una supereroina gay!".

L'attore, dopo aver precisato che nelle sue esperienze di lavoro con Marvel gli è già successo di lavorare con attori e attrici gay, ha immaginato il ruolo adatto alla bella Kristen: "Sarebbe perfetta come versione gay femminile di Falcon!".