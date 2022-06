Kristen Stewart sta preparando "lo show sui cacciatori di fantasmi più gay di sempre"

Kristen Stewart a caccia di fantasmi: l'attrice lancia la casting call per esperti di paranormale LGBTQ+ per realizzare lo show più queer e divertente di tutti i tempi.

Kristen Stewart a caccia di cacciatori di fantasmi. L'attrice americana interviene sull'account Instagram del parrucchiere delle celebrità C.J. Romero per annunciare una partnership tra lei, Romero e la Scout Productions - responsabile di show come Queer Eye, Legendary and The Hype - con l'intenzione di creare "lo show di cacciatori di fantasmi "più gay, più divertente, più stuzzicante e più queer di tutti i tempi".

Kristen Stewart ha lanciato un appello per il casting dicendo: "Dobbiamo trovare i più incredibili cacciatori di fantasmi LGBTQ+, specialisti del paranormale, medium, sensitivi, investigatori che guideranno il branco in questa avventura di caccia ai fantasmi super gay".

L'avviso di casting allegato al post menziona che la ricerca è condotta per conto di "un importante streamer".

Kristen Stewart: i 10 migliori film dell'attrice

Ecco cosa si legge nel post di C.J. Romero: "STIAMO REALIZZANDO UN CASTING!!!! Kristen, io e il team di @scout.productions abbiamo lavorato molto duramente su questo!! E indovina un po'... ORA POSSIAMO RIVELARE QUESTA COSA Sei un medium, uno storico, un esperto di caccia ai fantasmi... e anche un membro della comunità LGBTQIA+?? Bene, se è così, vai al link nella mia biografia e fai domanda oggi!!!! Non vedo l'ora di vedere cosa ci porterete voi ghoul".