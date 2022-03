Kristen Stewart: "Scelgo ruoli spaventosi perché sono masochista"

Kristen Stewart ha ammesso di essere spinta a scegliere ruoli complicati e talvolta spaventosi per via del suo masochismo.

Kristen Stewart ha confessato di essere spinta a scegliere ruoli complicati e spaventosi per via di una certa componente masochistica del suo carattere che la conduce verso situazioni lavorative difficili.

Seberg - Nel Mirino: Kristen Stewart durante una scena

Kristen Stewart, ospite del Santa Barbara International Film Festival 2022, ha ripercorso la sua carriera ammettendo di aver capito di avercela fatta la prima volta che si è trovata ad avere a chee fare con i paparazzi:

"Due giorni prima dell'uscita di Twilight, ero seduta nella mia veranda con il mio cane e sono stata paparazzata per la prima volta. Ero lì seduta che mi fumavo una canna... Ripenso a quel momento con nostalgia."

Spencer: Kristen Stewart in una nuova foto del film

Dopo essersi lasciata alle spalle la saga di Twilight, Kristen Stewart ha inanellato una serie di scelte artistiche rischiose e audaci lavorando con autori come Olivier Assayas, Pablo Larrain e Walter Salles. È diventata la prima attrice americana a vincere un premio Cesar per la sua interpretazione in Cloud of Sils Maria, diretto da Assayas. La Stewart ha elogiato l'esperienza di lavoro con il regista francese e ha affermato di amare il modo in cui il pubblico e la critica francesi hanno risposto ai film:

"La cosa strana di quel film è che non è così appariscente. La maggior parte delle persone vince premi per aver interpretato personaggi storici o per essersi rasata la testa perché è molto malata. Sono rimasta sorpresa dal mio premio, è un film che parla decisamente a una sensibilità francese".

Spencer, Kristen Stewart ha provato a vomitare davvero sul set: "Volevo che la bulimia non fosse trascurata"

Tra i ruoli più difficili della sua carriera, Kristen Stewart può vantare senza dubbio il personaggio di Lady Diana in Spencer, che le ha fruttato una candidatura agli Oscar 2022 come miglior attrice. Quando le è stato chiesto perché ama recitare e continua a cercare ruoli difficili, l'attrice ha risposto ridendo:

"Sono una specie di masochista. Adoro i ruoli spaventosi."

In attesa del verdetto degli Oscar, che si terranno il 27 marzo, Kristen Stewart guarda già alla sua prossima sfida, passando dall'altra parte della barricata come regista. L'attrice ha anticipato di stare cercando di sviluppare un progetto che segnerebbe il suo debutto alla regia:

"Sto cercando di mettere insieme un film in questo momento... ho un paio di cose in ballo. Posso solo dire che sono molto eccitata."