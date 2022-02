Spencer, Kristen Stewart ha provato a vomitare davvero sul set: "Volevo che la bulimia non fosse trascurata"

La protagonista di Spencer Kristen Stewart voleva che la sua interpretazione di Lady D. fosse più accurata e autentica possibile, e ha persino provato a vomitare sul serio nelle scene in cui si mostrava la Principessa soffrire di bulimia.

A rivelarlo è lei stessa in un'intervista con il magazine Vanity Fair, nella quale racconta come abbia tentato più volte di girare la scena senza ricorrere a nessun trucco o ritocco ("Farei di tutto diamine!"), ma non ci sia in ultimo riuscita: "Non sono proprio riuscita a rimettere a comando per questo film, anche se avrei dovuto. Mi sono sentita davvero uno schifo per non esserne stata in grado, ma il corpo... Come idea era così intoccabile".

Sono scene importanti, spiega Stewart, perché mostrano la sofferenza e la lotta di Diana con la bulimia: "Volevo essere sicura che non venisse trascurata" dice in riferimento al segmento del film in cui la si vede china sul wc per liberarsi di ciò che ha ingurgitato durante i pasti.

Ma vomito o non vomito, Stewart si è guadagnata comunque la nomination alla più prestigiosa delle premiazioni in campo cinematografico, gli Oscar, per la sua interpretazione di Lady Diana nel film di Pablo Larraìn, e il prossimo marzo sapremo se riuscirà a portare a casa la statuetta.