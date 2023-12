Kristen Stewart nelle prime foto del thriller Love Lies Bleeding e della love story Love Me

Kristen Stewart nelle prime immagini due due film in programma al Sundance 2024, il thriller Love Lies Bleeding e la love story Love Me

Sono ben due i titoli in programma al Sundance 2024 che vedranno protagonista Kristen Stewart, si tratta del thriller Love Lies Bleeding, che vede nel cast anche Jena Malone, Ed Harris e Dave Franco, e della tenera love story Love Me, co-interpretata da Steven Yeun. Le prime foto dei film sono state diffuse in rete.

Love Lies Bleeding: Kristen Stewart e Katy O'Brian nella prima foto

Love Me: Kristen Stewart e Steven Yeun in un momento romantico

Nella prima foto vediamo Kristen Stewart e Katy O'Brian in Love Lies Bleeding, film scritto e diretto da Rose Glass che, secondo il programma del Sundance 2024, vedrebbe la Stewart nei panni di una solitaria manager di una palestra di nome Lou che si innamora di Jackie, ambiziosa bodybuilder che vuole trasferirsi a Las Vegas per realizzare il suo sogno. Ma il loro amore scatena la violenza, trascinandole nella rete della famiglia criminale di Lou.

Decisamente più misteriosa la trama di Love me, opera prima diretta dai fratelli Sam e Andy Zuchero. si parla infatti di una "storia d'amore post-apocalittica in cui una boa e un satellite si incontrano online e si innamorano dopo la fine della civiltà umana". La foto ritrae un momento romantico tra Kristen Stewart e il co-protagonista Steven Yeun.