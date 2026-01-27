Kristen Stewart: "Vorrei fare film in Europa e poi cacciarli in gola al popolo americano"

L'attrice e regista sta pensando di seguire l'esempio di altre star e lasciare gli USA per non assistere allo sfacelo della Presidenza Trump.

Kristen Stewart potrebbe aggiungersi alla schiera di star che hanno abbandonato gli USA dopo l'elezione di Donald Trump. L'attrice e regista ha rivelato al Times of London che la situazione sta precipitando rapidament e questo potrebbe spingerla a un trascolo all'estero.

"La realtà sta crollando completamente sotto Trump. Dovremmo prendere esempio e crearci da soli la realtà in cui vogliamo vivere" ha spiegato.

Alla domanda se resterà negli Stati Uniti mentre Trump continua a guidare il Paese, la candidata all'Oscar ha risposto: "Probabilmente no. Non posso lavorare liberamente lì. Ma non voglio rinunciare del tutto. Mi piacerebbe fare film in Europa e poi cacciarli in gola al popolo americano."

Kristen Stewart alla Mostra del Cinema di Venezia

L'esodo delle star dagli Stati Uniti?

Kristen Stewart non è la sola celebrità a pensare a un buen ritiro fuori dalla sua nazione finché Trump resterà in carica. Prima di lei Ellen DeGeneres e Rosie O'Donnell hanno detto addio agli USA mentre il premio Oscar James Cameron da anni si è trasferito in Nuova Zelanda per lavorare alla saga cinematografica di Avatar, ritenendolo un paese "più sano" degli Stati Uniti. Lo stesso George Clooney ha preso la cittadinanza francese con la moglie per distanziarsi da una nazione che non sembra più rispecchiare i suoi valori.

Quanto a Kristen Stewart, i dissapori con Donald Trump non sono cosa recente. Nel 2012 il Presidente si intromise nella vita privata della star di Twilight invitando l'allora fidanzato Robert Pattinson a lasciarla.

"Era arrabbiato con me, era davvero ossessionato da me un paio di anni fa, il che è folle" confessò Stewart a Variety all'epoca. "Non riesco nemmeno a capirlo. È un concetto così assurdo che non voglio credere che stia davvero accadendo. È folle."