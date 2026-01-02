George Clooney, diventato un cittadino francese, risponde agli insulti di Donald Trump

Donald Trump non ha esitato ad attaccare George Clooney dopo che l'attore americano ha ufficialmente ottenuto la cittadinanza francese.

L'attuale presidente degli Stati Uniti ha infatti condiviso un post su Truth Social nella giornata di mercoledì, criticando l'attore e sua moglie Amal.

Le dure parole di Trump nei confronti dell'attore

Sulla propria pagina, il miliardario ha commentato le recenti notizie su George Clooney e Amal scrivendo: "Sono diventati ufficialmente cittadini della Francia che, purtroppo, si trova nel mezzo di un grave problema di criminalità a causa della loro gestione assolutamente orrenda dell'immigrazione, proprio come abbiamo fatto con l'assonnato Joe Biden. Ricordate quando Clooney, dopo l'ormai famigerato dibattito, mollò Joe durante una raccolta fondi, per poi schierarsi dalla parte di un altro candidato stellare, Jamala(K!), che ora se la vede con il peggior governatore del Paese, tra cui Tim Waltz, Gavin Newscum, per chi guiderà i Democratici alla loro futura sconfitta".

Donald Trump ha poi proseguito il suo attacco dichiarando: "Clooney ha ottenuto più pubblicità per la politica che per i suoi pochissimi, e totalmente mediocri, film. Non era affatto una star del cinema, era solo un ragazzo normale che si lamentava, costantemente, del buon senso in politica. RENDERE L'AMERICA ANCORA GRANDE!".

La risposta della star del cinema

George Clooney (prossimamente di nuovo sul set in occasione del prossimo capitolo del franchise di Ocean's), che ha ottenuto la cittadinanza francese insieme alla moglie e ai figli, ha ora replicato all'attacco del presidente sostenendo: "Sono totalmente d'accordo con l'attuale presidente. Dobbiamo rendere l'America di nuovo grande. Inizieremo a novembre".

La star del recente film Jay Kelly e della serie cult E.R. - Medici in prima linea, in passato, aveva ricordato che aveva conosciuto Trump molti anni fa: "Mi chiamava spesso e ha cercato di aiutarmi una volta a entrare in un ospedale per vedere un chirurgo ortopedico. Lo vedevo nei club e nei ristoranti. È un grande idiota. Beh, lo era. Tutto è cambiato".