Kristen Stewart come Lady Diana: una nuova foto dal set del film

Sono appena state pubblicate delle nuove foto dal set di Spencer, film in cui Kristen Stewart interpreta Lady Diana; le foto in questione, risalenti alla scorsa settimana, la ritraggono davanti al palazzo Schloss Nordkirchen vicino a Dortmund in Germania.

Kristen Stewart è Diana sul set di Spencer

La Stewart nelle foto indossa un cappotto a quadretti marrone chiaro, un dolcevita crema, un paio di pantaloni scuri, un paio di orecchini pendenti e, immancabilmente, una vistosa parrucca che assomiglia moltissimo al tipico caschetto biondo di Diana.

Spencer è il film su Lady Diana, diretto da Pablo Larrain, basato sul fine settimana natalizio che la Principessa di Galles trascorse a Sandringham nel 1991, dove decise di divorziare dal principe Carlo. La Stewart ha girato per tutto l'inverno e l'uscita provvisoria del film è stata fissata per questo autunno.

Durante un'intervista con InStyle, a proposito della preparazione necessaria per interpretare Diana, la Stewart ha dichiarato: "Il suo accento mi spaventa a morte perché la gente conosce quella voce ed è così, così distinta e particolare. Ci sto lavorando con un esperto. È una delle storie più tristi mai esistite e non voglio solo interpretare Diana, voglio conoscerla meglio. A proposito: non recito in un film così entusiasmante da non so quanto tempo."