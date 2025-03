Kristen Stewart abbandona il film di Albert Serra sul conflitto tra Russia e Ucraina

Kristen Stewart non farà più parte del cast del nuovo film di Albert Serra, Out of This World, che segna l'esordio in lingua inglese del regista spagnolo. L'attrice avrebbe abbandonato la produzione dopo alcune modifiche appostate allo script, incentrato sul conflitto tra Russia e Ucraina.

L'annuncio della collaborazione tra Kirsten Stewart e Albert Serra era stato diffuso lo scorso dicembre, l'attrice avrebbe dovuto interpretare la protagonista del film, incentrato su una delegazione americana che si reca in Russia nel bel mezzo della guerra con l'Ucraina per cercare di trovare una soluzione a una disputa economica legata alle sanzioni. Ma lo stesso regista ha svelato alla radio catalana che ha abbandonato il progetto.

Secondo Albert Serra, Kristen Stewart aveva inizialmente accettato di far parte del film, ma avrebbe poi cambiato idea quando lui ha apportato alcune modifiche all'idea originale della sceneggiatura. Il regista ha anticipato che a sostituirla sarà un'attrice "simile a lei" e che ci saranno vari "attori famosi di Hollywood" nel cast. Le riprese di Out of This World dovrebbero tenersi in estate, anche se non è stato ancora firmato alcun accordo ufficiale perché "gli americani continuano a inviare al regista documenti legali via e-mail".

Kristen Stewart nei panni di Diana Spencer

Uno sguardo originale sul conflitto tra Russia e Ucraina

Secondo quanto anticipato, Out of this World seguirà il viaggio di una delegazione americana che si reca in Russia durante la guerra con l'Ucraina per cercare di trovare una soluzione a una disputa economica legata alle sanzioni. Il film è descritto come "un'esplorazione dell'eterna rivalità tra Russia e Stati Uniti".

Noto per opere dall'afflato pittorico e dal contenuto impenetrabile, Albert Serra è stato acclamato dalla critica per i suoi due lavori più recenti, il riflessivo Pacifiction e l'incredibile documentario sulla corrida Afternoons of Solitude, uscito lo scorso anno.