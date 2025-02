Kristen Stewart star del film The Wrong Girls, esordio alla regia della sua fidanzata Dylan Meyer

Dylan Meyer ha scelto Kristen Stewart e Alia Shawkat come protagoniste del suo primo film, intitolato The Wrong Girls.

Kristen Stewart sarà la protagonista e produttrice di The Wrong Girls, film che segna l'esordio alla regia della sua fidanzata Dylan Meyer.

Le riprese del progetto sono già in corso a Los Angeles, diventando così una delle prime produzioni indipendenti che verranno girate nell'area dopo i devastanti incendi che hanno colpito la città californiana alcune settimane fa.

Cosa racconterà il film con Kristen

Nel cast di The Wrong Girls, oltre alla protagonista Kristen Stewart, ci saranno anche Alia Shawkat, Seth Rogen, che è coinvolto inoltre come produttore, Kumail Nanjiani, LaKeith Stanfield, Zack Fox e Tony Hale.

Dylan Meyer ha scritto anche la sceneggiatura del lungometraggio. Al centro della trama ci saranno Frankie (Stewart) e Molly (Shawkat), due migliori amiche che dipendono una dall'altra e faticano a mantenersi economicamente. Le giovani si ritrovano alle prese con una vita scivolata nel caos per colpa di un caso di scambio di identità.

I nuovi progetti dell'attrice

Neon si occuperà della distribuzione nei cinema americani e dei diritti internazionali del progetto. Lo studio ha già collaborato con Kristen in occasione di Spencer e Crimes of the Future, i lungometraggi diretti rispettivamente da Pablo Larrain e David Cronenberg di cui è stata la star.

Kristen Stewart ha recentemente recitato in Sacramento, una comedy diretta da Michael Angarano in arrivo nelle sale ad aprile, oltre ad aver completato le riprese di The Chronology of Water, il suo primo film da regista.

Tra i suoi prossimi progetti ci sono poi Flesh of the Gods accanto a Oscar Isaac e con la regia di Panos Cosmatos, e la serie limitata The Challenger, prodotta da Amazon MGM, in cui avrà il ruolo dell'astronauta Sally Ride.