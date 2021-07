Kristen Bell nel cast di The People We Hate at the Wedding

Kristen Bell affiancherà Ben Platt ed Allison Janney nel cast della commedia Amazon The People We Hate at the Wedding.

The People We Hate at the Wedding, commedia in arrivo da Amazon Studios e FilmNation, ha aggiunto Kristen Bell al suo cast. L'attrice affiancherà Ben Platt ed Allison Janney.

Veronica Mars: Kristen Bell nella premiere del revival

Basato sull'omonimo romanzo di Grant Grinder, il film parla di un fratello e una sorella che partecipano al matrimonio della loro ricca sorellastra nella campagna inglese. Per tutta la settimana del matrimonio, un ventre represso di malesseri inizia a esplodere dando una svolta drammatica alla riunione tra i membri della famiglia. L'adattamento della sceneggiatura è stato scritto da Lizzie Molyneux-Logelin e Wendy Molyneux. Claire Scanlon dirigerà la commedia che entrerà in lavorazione a settembre.

The Hollywood Repoter conferma l'arrivo nel cast di Kristen Bell a fianco di Ben Platt, che interpreterà il fratello della Bell, e Allison Janney, che interpreterà la madre dei fratelli. I report di qualche mese fa davano nel cast anche Annie Murphy, ma al momento la notizia non è ancora confermata.

Frozen, le figlie di Kristen Bell non possono rivelare che lei è la principessa Anna

Oltre al ruolo di narratrice per il reboot di Gossip Girl, Kristen Bell sarà presto nei cinema con la commedia Queenpins, che vede nel cast Vince Vaughn.