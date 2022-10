The People We Hate at the Wedding: il trailer del film con Kristen Bell, dal 18 novembre su Prime Video

Trailer e poster di The People We Hate at the Wedding, la pellicola con Kristen Bell che arriverà su Prime Video il 18 novembre 2022.

Prime Video ha svelato trailer e poster di The People We Hate at the Wedding, pellicola di Claire Scanlon basata sul libro di Grant Ginder che vede tra gli interpreti Allison Janney, Kristen Bell, Ben Platt, Cynthia Addai-Robinson e Dustin Milligan.

Nell'esilarante e audace commedia Alice (Kristen Bell) e Paul (Ben Platt), sorella e fratello in una famiglia disfunzionale americana, insieme alla loro sempre ottimista madre (Allison Janney), sono invitati al matrimonio inglese della sorellastra da cui si sono allontanati, Eloise (Cynthia Addai-Robinson), un'opportunità per ricongiungersi da adulti e imparare a volersi bene come facevano una volta.

The People We Hate at the Wedding approderà su Prime Video il 18 novembre.