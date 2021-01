Frozen, le figlie di Kristen Bell non possono rivelare che lei è la principessa Anna

Le figlie di Kristen Bell e Dax Shepard non possono rivelare che la loro madre interpreta la principessa Anna in Frozen: il padre spiega il perché di questa regola.

Il marito di Kristen Bell, Dax Shepard, ha ordinato alle loro figlie di non rivelare a nessuno che la madre in realtà è la principessa Anna del celebre Frozen. Il motivo? Non vuole che gli altri bambini siano gelosi e frequentino le sue figlie soltanto per avvicinarsi alla "vera" Anna.

Frozen: la valorosa e ottimista Anna in una scena del film

È innegabile che Frozen - Il regno di ghiaccio abbia riscontrato un grande successo tra i bambini e molto probabilmente impazzirebbero se scoprissero che la madre di un loro compagno di scuola sia Anna o Elsa. E questo Dax Shepard lo sa bene.

Sua moglie, Kristen Bell, presta la sua voce alla Principessa Anna nella popolare saga Disney. Questo significa che agli occhi di un bambino Kristen è "la vera Anna". Ma le loro figlie, Delta e Lincoln, non possono rivelarlo al mondo intero.

Durante un podcast di Armchair Expert, Shepard ha parlato con Justin Timberlake (anche lui doppiatore di alcuni film per ragazzi, come Trolls), di come ci si senta a essere un genitore quando sei anche la protagonista di un film per bambini follemente popolare.

Sebbene Shepard ha condiviso che con la sua famiglia ha messo in scena una produzione teatrale di Frozen un paio di anni fa, ha confessato che lui e sua moglie non volevano che le loro figlie dicessero a tutti che la madre è in realtà Anna:

"Ho dovuto chiedere alle mie figlie di non dire a nessuno che la loro madre è la principessa Anna", ha detto Shepard. "Ho detto a loro: "So che siete orgogliose e dovreste avere tutto il diritto di dirlo, ma vi sto solo avvertendo che probabilmente, se lo direte, renderete gli altri bambini gelosi e non sapranno come gestire quella sensazione."

"Ho una grande paura che i bambini frequentino le mie figlie soltanto per questo o siano invidiosi", ha continuato Shepard. "A me tutt'e due queste opzioni sembrano entrambe terribili. O avranno falsi amici o le persone li odieranno senza motivo."

A quanto pare sembra che le bambine stiano affrontando bene l'ordine di riservatezza. Nel novembre 2019, Bell ha detto a USA Today che le sue figlie non sono comunque interessate al coinvolgimento della madre nel film.

"Si eccitano tanto quanto gli altri bambini nel guardare il film", disse Bell all'epoca. "Semplicemente non amano necessariamente parlare del fatto che io sia la principessa Anna. Mi piace il fatto che le mie figlie non siano interessate che io interpreti il personaggio, c'è qualcosa di veramente bello in tutto ciò."