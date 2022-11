The People We Hate at the Wedding, su Prime Video in streaming da oggi

The People We Hate at the Wedding, la nuova pellicola con Kristen Bell, sbarca su Prime Video a partire da oggi 18 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

The People We Hate at the Wedding, la nuova pellicola con Kristen Bell, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 18 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Il nuovo film di Claire Scanlon, vincitrice di un Emmy per il Miglior Montaggio grazie al finale di The Office, è basato sul libro omonimo di Grant Ginder e vede tra gli interpreti Allison Janney (premio Oscar nel 2017 per Tonya), Kristen Bell (candidata al Golden Globe per The Good Place e storica interprete di Veronica Mars), Ben Platt (interprete pluripremiato del musical Dear Evan Hansen), Cynthia Addai-Robinson e Dustin Milligan. Nell'esilarante e audace commedia Alice (Kristen Bell) e Paul (Ben Platt) sono sorella e fratello in una famiglia disfunzionale americana.

The People We Hate at the Wedding: Kristen Bell, Dustin Milligan in un'immagine

Insieme alla loro sempre ottimista madre (Allison Janney), i due sono invitati al matrimonio inglese della sorellastra da cui si sono allontanati, Eloise (Cynthia Addai-Robinson), un'opportunità per ricongiungersi da adulti e imparare a volersi bene come facevano una volta. Originariamente al posto dell'amata Kristen Bell era stata selezionata per il cast principale l'attrice canadese Annie Murphy, interprete di Alexis Rose in Schitt's Creek, premiata addirittura con Emmy Awards e Screen Actor Guild Awards. Tra i prossimi progetti di Kristen Bell c'è Molly and the moon, musical diretto da Carter Bays e Craig Thomas, sceneggiatori di How I Met Your Mother, in cui sarà protagonista insieme a Jonathan Groff.