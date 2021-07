Kraven The Hunter: Sony vuole Jodie Turner-Smith nel ruolo di Calypso

Dopo essersi assicurata la presenza di Aaron Taylor-Johnson nel ruolo di protagonista, Sony starebbe corteggiando Jodie Turner-Smith per affidarle il ruolo della villain Calypso in Kraven The Hunter.

Atteso per il gennaio 2023, Kraven the Hunter è il nuovo capitolo dello Spider-Man Extended Universe di Sony, il film vedrà Aaron Taylor-Johnson interpreterà l'immigrato russo Sergei Kravinoff, alias, Kraven il cacciatore, in missione per provare di essere il più grande cacciatore del mondo. Kraven è uno dei villain più noti dei fumetti di Spider-Man e di solito si circonda da un gruppo di aiutanti, tra questi spicca Calypso.

Introdotta per la prima volta in The Amazing Spider-Man #209 nel 1980 da Denny O'Neil e Alan Weiss, Calypso è una sacerdotessa voodoo che diviene spesso alleata e perfino interesse sentimentale di Kraven il Cacciatore. Calypso è la principale villain dell'arco narrativo in cinque albi di Todd McFarlane intitolato Tormento. Calypso è apparsa sia in Spider-Man: The Animated Series e The Spectacular Spider-Man che nei videogame di Spider-Man 3 e Spider-Man: Shattered Dimension.

Secondo il blog The illuminerdi, Sony punta a inserire Calypso anche in 0634/]Kraven the Hunter affidando il ruolo alla statuaria Jodie Turner-Smith, star di Queen & Slim.

Nei fumetti, Calypso è responsabile di aver dotato Kraven dei suoi incredibili poteri, velocità e forza sovrumane, quindi la sua inclusione nel film suggerisce che si tratterà di una storia delle origini per Kraven il Cacciatore, ma la notizia è in attesa di conferme ufficiali da parte di Sony.