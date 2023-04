Kraven the Hunter, Russell Crowe: "Il film è molto più cupo di quanto ci si aspetti"

In una recente intervista, Russell Crowe ha anticipato ai fan ciò che possono attendersi dallo spinoff su uno dei nemici più celebri di Spider-Man, Kraven the Hunter.

L'universo di Spider-Man targato Sony Pictures continuerà ad espandersi con nuovi spinoff su alcuni dei personaggi più noti dei fumetti e legati all'amichevole ragno di quartiere. Dopo Venom e Morbius toccherà a Kraven il cacciatore, forse uno dei nemici più celebri di Spidey. A parlare del film, intitolato proprio Kraven the Hunter, ci ha pensato di recente Russell Crowe.

"Ho parlato con il regista J.C. Chandor ed è entusiasta di quello che abbiamo realizzato e di come il pubblico potrà reagire. Quello che posso dire è che si tratta di un mondo molto oscuro, il film è più cupo di quanto uno potrebbe aspettarsi" ha dichiarato Crowe ai microfoni di CBR.

Kraven the Hunter: primo sguardo al personaggio di Aaron Taylor-Johnson nei video dal set

L'attore premio Oscar vestirà i panni di Nikolai Kravinoff, padre di Kraven the Hunter. Nei panni del protagonista troveremo l'inglese Aaron Taylor-Johnson. Al momento il film non ha ancora una data di uscita, ma le riprese si sono concluse nell'estate del 2022.

Anche Aaron Taylor-Johnson ha elogiato la qualità del film, sottolineando l'importanza delle riprese interamente "on location". "E differenzierà anche Kraven dal resto dei film Marvel, girati per lo più negli studi cinematografici" ha aggiunto. "È importante per questo personaggio trovarsi nel mondo reale. È essenziale per l'autenticità della storia. Quando ti metti a correre scalzo per strada, trovi il modo di inserire tutti questi elementi nella performance".