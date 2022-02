Kraven the Hunter: Fred Hechinger nel cast del film

L'attore Fred Hechinger è entrato a far parte del cast del film Kraven the Hunter, il nuovo progetto Sony tratto dai fumetti della Marvel.

Il giovane attore ha ottenuto la popolarità internazionale negli ultimi mesi grazie alla serie The White Lotus.

Kraven the Hunter avrà come star Aaron Taylor-Johnson e Fred Hechinger, secondo le indiscrezioni di Deadline, dovrebbe interpretare Chamelon, ovvero il fratello del protagonista.

Tra le pagine il personaggio viene rappresentato come un maestro nel trasformarsi, conosciuto per la sua capacità di impersonare praticamente chiunque.

J.C. Chandor sarà alla regia di Kraven the Hunter e nel cast ci sarà anche l'attore australiano Russell Crowe.

La sceneggiatura è firmata da Avi Arad, Matt Holloway e Richard Wenk.

Il film dedicato a Kraven viene descritto come un mix di Man on fire - Il fuoco della vendetta e Logan - The Wolverine

Il lungometraggio arriverà nelle sale americane il 13 gennaio 2023.