Kraven the Hunter: Christopher Abbott interpreterà il villain

L'attore Christopher Hunter interpreterà il villain principale del film Kraven the Hunter, il progetto prodotto da Sony e Marvel.

Kraven the Hunter ha trovato l'interprete del suo villain principale: Christopher Abbott ha infatti ottenuto il ruolo di The Foreigner, ovvero lo Straniero.

L'indiscrezione relativa al suo ruolo non è stata ancora confermata da Sony Pictures e Marvel.

Il film Kraven the Hunter vede Aaron Taylor-Johnson nel ruolo del protagonista, mentre il cast è composto anche da Ariana DeBose, Russell Crowe, Alessandro Nivola e Fred Hechinger.

La regia è stata affidata a J.C. Chandor e nel team della produzione ci sono Avi Arad e Matt Tolmach. La sceneggiatura è invece firmata da Art Marcum & Matt Holloway in collaborazione con Richard Wenk.

Christopher Abbott, recentemente tra gli interpreti della serie Catch-22, dovrebbe recitare nella parte dello Straniero, una presenza importante tra le pagine del fumetto. Il personaggio non possiede abilità sovrannaturali ed è un mercenario/assassino addestrato con attenzione. Nelle storie raccontate tra le pagine si è sposato con Silver Sable e ha affrontato numerosi personaggi come Spider-Man e il Camaleonte, il fratello di Kraven.