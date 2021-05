Kraven the Hunter: Aaron Taylor-Johnson sarà il villain di Spider-Man

Aaron Taylor-Johnson sarà il protagonista di Kraven the Hunter nella pellicola Sony Pictures dedicata al villain di Spider-Man. A quanto pare l'attore avrebbe firmato un contratto per più film.

Venezia 2016: Aaron Taylor Johnson al photocall di Nocturnal Animals

Come anticipato da The Wrap, Aaron Taylor-Johnson interpreterà l'immigrato russo Sergei Kravinoff, alias, Kraven il cacciatore, in missione per provare di essere il più grande cacciatore del mondo. Il film è descritto come un incrocio tra drammi action adulti alla Man on Fire e Logan - The Wolverine. Secondo rumor diffusi su Twitter dal giornalista Justin Kroll, prima dell'attore inglese il ruolo di Kraven era stato offerto a numerose star inclusi Brad Pitt, Keanu Reeves, Adam Driver e perfino - pare - John David Washington. Da notare che Aaron Taylor-Johnson non è nuovo all'universo Marvel avendo interpretato Quicksilver in Avengers: Age of Ultron.

Kraven the Hunter sarà diretto da J.C. Chandor, che utilizzerà una sceneggiatura di Richard Wenk. Avi Arad e Matt Tolmach produrranno il film, nuovo tassello del Sony Pictures Universe dei personaggi Marvel insieme a Venom e Morbius.

La data di uscita fissata per Kraven the Hunter, al momento è il 13 gennaio 2023.

