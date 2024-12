Kraven, Il Cacciatore: titoli di coda sull'universo Sony se sarà un flop?

C'è molto in ballo sulle spalle di Kraven il Cacciatore, il quale non si limiterà a reclamare il suo prossimo bersaglio. Questo film ha anche il destino dell'Universo Spider-Man della Sony nelle sue mani.

Questo universo condiviso è iniziato con Venom nel 2018 e doveva generare una serie di progetti che, idealmente, avrebbero portato alla Sony/Columbia Pictures ricchezze incalcolabili per gli anni a venire. In pratica, è diventata una proposta molto più difficile da realizzare. Solo i film di Venom sono stati dei successi globali incondizionati al botteghino, e anche il terzo capitolo ha avuto una performance inferiore agli standard americani.

I tentativi di creare il nuovo Venom con Morbius e Madame Web hanno generato molti meme divertenti su Internet, ma non c'è affetto per i film veri e propri né successo al botteghino. L'universo di Spider-Man della Sony si trova in una posizione precaria. Potrebbe essere salvato soltanto se Kraven dovesse fare incetta di incassi. Cosa accadrebbe se Kraven fallisse? Significa che questo universo cinematografico morirà ufficialmente?

Il futuro per lo Spider-Man della Sony non sembra idilliaco

Kraven Il Cacciatore: Aaron Taylor-Johnson in una scena di distruzione

Attualmente, le prospettive per ulteriori film dell'Universo di Spider-Man della Sony non sembrano particolarmente rosee. Tecnicamente, da Madame Web del luglio 2022 non sono iniziate le riprese di nessun nuovo progetto non legato a Venom.

Produzioni un tempo molto pubblicizzate come El Muertro e il film senza titolo di Olivia Wilde della Sony/Marvel hanno avuto una brusca frenata prima ancora di iniziare. Sono passati anche due anni dall'ultimo sussurro sul film Hypno-Hustler di Donald Glover. Non ci sono film pronti per l'Universo Spider-Man della Sony, anche se Kraven il Cacciatore dovesse rivelarsi un successo pari a John Wick 4.

Questo fatto da solo non suggerisce molta fiducia nel proseguimento di questa saga, soprattutto perché l'Eddie Brock/Venom di Tom Hardy, è a tutti gli effetti terminato. Anche prima che Kraven il Cacciatore arrivi nelle sale, si ha già l'impressione che la Sony stia iniziando a perdere l'impegno nei confronti di questo progetto.

Ad incidere ancora di più sul possibile fallimento al botteghino di Kraven, è da considerare che i film di supereroi dal 2020 sono diventati molto più irregolari nei loro incassi. I giorni in cui un film su Venom raggiungeva automaticamente oltre 800 milioni di dollari in tutto il mondo sono ormai un ricordo lontano.

Kraven - Il cacciatore: Aaron Taylor-Johnson in una scena

Ora, persino Ant-Man and the Wasp: Quantumania non riesce a raggiungere gli oltre 500 milioni di dollari a livello globale, mentre titoli del MCU come The Marvels non riescono a superare i 100 milioni di dollari a livello nazionale. Questi titoli di supereroi tratti dalla rogues gallery di Spider-Man avrebbero dovuto garantire un facile successo al botteghino per Sony/Columbia. Con film come Morbius e Madame Web che invece perdono soldi, c'è meno incentivo a mantenere in vita lo Spider-Man Universe della Sony.

Quella che sembrava una grande idea per i dirigenti nel 2018 sembra molto più rischiosa sei anni dopo. Naturalmente se Kraven il Cacciatore dovesse sbancare il botteghino ed il film con Aaron Taylor-Johnson diventerà un successo finanziario, potete scommettere che la Sony si affretterà a preparare Sinister Six, Silver & Black e un film solista per The Wall per l'Universo Spider-Man della Sony.

Per il momento, però, sembra che ci vorrà un eccezionale successo al botteghino per fermare l'attuale traiettoria dell'Universo Spider-Man della Sony. A meno di un miracolo, Kraven il cacciatore è probabilmente la fine della strada (almeno per ora) per il franchise.