Da Kraven a Sonic, Karate Kid e Mission: Impossible. Eagle alla conquista del 2025

Se guadiamo alle ultime settimane al boxoffice, è evidente come Eagle sia stata tra le protagoniste, con Il ragazzo dai pantaloni rosa prima (che ancora continua a raccogliere pubblico e consensi) e Il Gladiatore 2 poi. Se il botteghino delle ultime settimane ha dato segnali positivi è anche grazie a questi titoli e guardando il listino delle uscite Eagle di fine 2024 e 2025 vediamo indicazioni di una tendenza positiva che può sicuramente proseguire.

Kraven - Il cacciatore: Aaron Taylor-Johnson in una scena

Infatti il primo titolo in programma è Kraven - Il cacciatore, che dà la sensazione di poter raggiungere il pubblico più di quanto abbiano fatto gli altri film dell'universo di Spider-Man di casa Sony, Venom escluso, ma subito dopo troviamo un titolo che abbiamo già potuto apprezzare alla Festa di Roma, Conclave, che vanta non solo un ottimo cast guidato da Ralph Fiennes, ma anche una scrittura e una regia solide che lo rendono un ottimo thriller e una possibile controprogrammazione interessante per il periodo delle Feste.

Grandi ritorni Eagle. Da Paddington a Mission: Impossible

Quello che arriva è però in casa Eagle un anno di grandi ritorni. Anche dietro la macchina da presa, se consideriamo The Monkey di Oz Perkins, che abbiamo imparato a conoscere proprio di recente con Longlegs, questa volta impegnato ad adattare La scimmia di Stephen King, e Here, già discusso nuovo film di Robert Zemeckis con Tom Hanks e Robin Wright. Si inizia però subito a Capodanno con il terzo capitolo dell'adattamento di uno dei videogiochi più celebri di sempre con Sonic 3 - Il film, ma anche Paddington in Perù assicura divertimento ed emozioni per i tanti fan del popolare orsetto inglese.

Mission: Impossible – The Final Reckoning: Tom Cruise in una scena del film

Non sono solo personaggi animati a tornare in scena nell'immediato futuro, ma anche una grande star come Mel Gibson alla regia di Flight Risk, Danny Boyle ci riporta nel mondo di 28 giorni dopo e soprattutto Tom Cruise, che ci regalerà le nuove gesta del suo Ethan Hunt in Mission: Impossible - The Final Reckoning, che possiamo annoverare tra i titoli più attesi del 2025. Interessante, però, anche Karate Kid: Legends che sfrutta il ritorno di popolarità della saga che ha lanciato Ralph Macchio dopo il successo in streaming di Cobra Kai.

L'Italia non sta a guardare

Se Il ragazzo con i pantaloni rosa è stato il titolo dell'autunno (e torna in sala il 7 febbraio per la giornata contro il bullismo), Eagle prevede film italiani in arrivo anche per il nuovo anno. Uno di questi è Mani nude, adattato da una specialista del thriller nostrano come Paola Barbato, mentre Nero a metà è un documentario su Pino Daniele diretto da Marco Spagnoli. Il panorama di titoli italiani si completa con Fatti vedere, con Matilde Gioli e Asia Argento, Leopardi & Co. e Squali, interpretato da Lorenzo Zurzolo accanto a James Franco.

I film distribuiti da Eagle Pictures nel 2025