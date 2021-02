Kraven, i fan Marvel preferirebbero Karl Urban a Keanu Reeves nel ruolo del villain

Tutti amano Keanu Reeves, e su questo non ci piove. Eppure, a seguito delle voci che hanno iniziato a circolare nelle scorse ore, secondo le quali l'attore di Matrix sarebbe in lizza per il ruolo di Kraven Il Cacciatore in un film Sony, i fan Marvel hanno voluto esprimere la loro preferenza personale, che per molti va sotto il nome di Karl Urban.

The Boys 2: Karl Urban in una foto promozionale della stagione 2

Nella giornata è infatti stato riportato che, secondo alcuni outlet, l'attore Keanu Reeves fosse tra i più gettonati per interpretare il ruolo di Kraven Il Cacciatore, uno dei più noti avversari di Spider-Man, nella pellicola in programma in casa Sony Pictures.

Il film, che dovrebbe intitolarsi semplicemente Kraven, sarebbe basato su una sceneggiatura di Richard Wenk, e come segnalato lo scorso agosto, dovrebbe vedere il regista di Triple Frontier J.C. Chandor dietro la cinepresa.

Tuttavia, come riporta anche Comicbook, tra i fan dei fumetti non sono in pochi a pensare che, per quanto sia incredibile Keanu, per la parte di Kraven sia più adatto un certo attore neozelandese di nostra conoscenza...

"Sentite, adoro Keanu Reeves, ma Karl Urban sarebbe una scelta eccellente per interpretare Keanu e sono pronta a morire da sola difendendola".

"Non odio questa scelta, ma penso che si potrebbe fare di meglio. Mi piacerebbe vedere Karl Urban di The Boys nel ruolo".

"Adoro Keanu, ma Karl Urban sarebbe perfetto come Kraven".

E voi, cosa ne pensate?