Kraven Il Cacciatore: Sony pubblica i primi otto minuti del cinecomic, basterà a convincere il pubblico?

La Sony sta cercando di convincere il pubblico ad accorrere in sala per il nuovo capitolo del suo universo di Spider-Man condiviso

Sony ha diffuso in streaming i primi otto minuti di Kraven - Il Cacciatore, nuovo capitolo dell'universo condiviso dei villain di Spider-Man alla disperata ricerca di approvazione da parte del pubblico, mai pienamente convinto da queste storie.

Si tratta di una mossa senza precedenti e di un approccio tipicamente riservato all'arrivo di un grande blockbuster sulle piattaforme digitali. Sembra che la Sony voglia dare ai fan un'idea più precisa di cosa aspettarsi dall'atteso debutto di Kraven in live-action e in questo sneak peek ricco di azione e sangue c'è molto materiale a disposizione.

Nell'anteprima, seguiamo Kraven mentre viene trasportato in prigione dove elimina violentemente alcuni gangster. Aaron Taylor-Johnson ha chiaramente ripassato il suo russo per queste scene, e il Cacciatore riesce a fuggire senza sforzo dopo aver mostrato i superpoteri che lo rendono più che un semplice umano.

La clip estesa si conclude con la scoperta che Kraven ha abilmente ucciso uno dei prigionieri e ne ha preso il posto, anche se non viene chiarito come abbia saputo copiare il tatuaggio che mostra sul collo.

Kraven Il Cacciatore, il regista si rivolge al pubblico: "Dateci una possibilità"

Si tratta di una mossa disperata da parte della Sony o di un modo intelligente per convincere i fan a vedere un film per il quale sembrano avere poco interesse grazie ai precedenti flop al box-office di Morbius e Madame Web? Questo è tutto da vedere, ma i numeri degli incassi del weekend d'apertura risponderanno alla domanda in un modo o nell'altro (le prime proiezioni di Kraven sono a dir poco sconfortanti).

Diretto da J.C. Chandor da una storia di Richard Wenk e una sceneggiatura di Richard Wenk e Art Marcum & Matt Holloway, Kraven il Cacciatore è basato sui fumetti Marvel e prodotto da Avi Arad, Matt Tolmach e David Householter. L'uscita nelle sale italiane è previsto per il 13 dicembre prossimo.