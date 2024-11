Kraven Il Cacciatore: le prime previsioni al box-office prevedono un'altra delusione per l'Universo Sony

Le previsioni al box-office di Kraven - Il cacciatore non sono buone e prevedono che il film con protagonista Aaron Taylor-Johnson finirà per registrare un altro record negativo per lo studio.

Il cinecomic di J.C. Chandor è il primo film vietato ai minori dell'Universo di Spider-Man della Sony e introdurrà almeno tre nuovi villain dell'Uomo Ragno nel franchise: il protagonista Kraven, Rhino e il fratello di Kraven, Chameleon. Il film uscirà solo due mesi dopo Venom: The Last Dance, che al box-office non ha fatto faville e ha incassato meno dei due precedenti capitoli.

Secondo BoxOfficePro, Kraven - Il cacciatore dovrebbe incassare tra i 20 e i 25 milioni di dollari nei primi tre giorni di programmazione. Questa cifra è notevolmente inferiore ai 39 milioni di dollari del weekend di apertura di Morbius. Il film ha una data d'uscita fissata all'11 dicembre prossimo.

Se queste previsioni dovessero trovare conferma, Kraven il Cacciatore potrebbe anche eguagliare il record negativo di Madame Web, arrivato a soli 25,8 milioni di dollari nei sei giorni di apertura, rendendolo potenzialmente uno dei film con gli incassi più bassi nella storia dei film Marvel.

L'Universo Spider-Man della Sony non ha mai convinto pienamente i fan. La trilogia di Venom ha avuto un successo discreto ma decrescente: Venom ha guadagnato 856 milioni di dollari, Venom: La furia di Carnage è sceso a 506 milioni di dollari e l'ultimo Venom: The Last Dance ha appena superato i 400 milioni di dollari un mese dopo la sua uscita. Morbius ha incassato solo 167 milioni di dollari e Madame Web ha superato a malapena i 100 milioni di dollari quando è uscito all'inizio di quest'anno.

Probabilmente il pubblico non nutre grosse speranze per Kraven - Il cacciatore. Dopo tutto, i trailer suggeriscono che il film sarà abbastanza simile ai precedenti della Sony sotto vari aspetti. La storia ritrae una versione più eroica del classico cattivo di Spider-Man, lo mette contro un nemico simile (il padre), modifica le origini del suo protagonista (Kraven ha ora dei superpoteri) ed esclude nuovamente Spider-Man dall'equazione.