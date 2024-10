Kraven - Il cacciatore, rivelato il rating del cinecomic Sony: più violento di Deadpool & Wolverine

Se siete a caccia di un film più violento persino di Deadpool & Wolverine, vi conviene rimanere sintonizzati per l'arrivo di Kraven - Il cacciatore.

Primo film con rating R nell'universo di Spider-Man della Sony, il nuovo film del regista J.C. Chandor (A Most Violent Year e Triple Frontier) ha ricevuto questo tipo di censura per "forte violenza sanguinolenta e linguaggio scurrile", secondo l'American Motion Picture Association.

Mentre film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, il primo con rating R dei Marvel Studios, aveva ottenuto questa valutazione a causa di "forte violenza sanguinolenta e linguaggio, gore e riferimenti sessuali", le uccisioni di Kraven saranno più esplicite, più sanguinose e più cruente, secondo il British Board of Film Classification.

Il significato dei rating negli Stati Uniti

Il sito ufficiale del BBFC ha classificato il nuovo trailer di Kraven il Cacciatore con un rating 18, l'equivalente di un NC-17 negli Stati Uniti. Mentre l'MPA consente ai minori di 17 anni di vedere un film con rating R se accompagnati da un genitore o da un tutore, nessuno di 17 anni o meno è ammesso a un film con rating NC-17. Allo stesso modo, i minori di 18 anni non possono vedere al cinema contenuti con classificazione 18.

L'equivalente del rating R dell'MPA è il rating 15, che limita i contenuti ai maggiori di 15 anni. Per fare un confronto, Deadpool & Wolverine e Joker: Folie à Deux hanno ricevuto il rating R negli Stati Uniti, ma sono stati classificati 15 nel Regno Unito. Anche Monkey Man di Dev Patel - classificato R negli Stati Uniti per "forte violenza sanguinosa, linguaggio, contenuti sessuali/nudi e uso di droghe" - è stato classificato 18 per la forte violenza sanguinosa.

Secondo il BBFC, le "rappresentazioni di violenza sadica" sono tra i motivi per cui un film può ricevere la classificazione 18. Tra le altre ragioni elencate vi è il materiale contenente "stupro o altri comportamenti sessualmente violenti non consensuali ... abuso di droghe o suicidio/autolesionismo dove la rappresentazione è sufficientemente dettagliata, glamour o tale da rappresentare un rischio di danno non banale" per gli individui e la società.

Nei trailer di Kraven, il cacciatore protagonista (Aaron Taylor-Johnson) massacra le persone come fossero animali: pugnala i suoi nemici al collo, taglia loro la gola, uccide i mercenari con machete e trappole per orsi, li impala con lance e dardi sparati da una balestra e, a un certo punto, morde la faccia di un uomo, gli strappa il naso e poi lo sputa dai denti insanguinati.