Kraven the Hunter: Aaron Taylor-Johnson conferma un'importante deviazione dal fumetto

In una nuova intervista, la star di Kraven the Hunter Aaron Taylor Johnson conferma che la sua interpretazione del cattivo di Spider-Man sarà significativamente diversa dalla sua controparte dei fumetti.

La star di Kraven The Hunter, Aaron Taylor-Johnson, ha finalmente condiviso i primi dettagli sul suo ruolo nel nuovo cinecomic Sony Pictures, confermando una sostanziale deviazione dai fumetti.

Noto per essere uno dei nemici più formidabili di Spider-Man, nei fumetti Sergei Kravinoff è uno spietato cacciatore che rivolge la sua attenzione all'Uomo Ragno nel tentativo di identificare e uccidere prede degne della sua posizione. Sebbene in seguito sia stato descritto come un antieroe che rispettava i suoi avversari, di certo non ha scrupoli nell'uccidere gli animali e indossava persino una pelle di leone come parte del suo costume. A quanto pare, nella versione cinematografica il personaggio subirà un radicale cambiamento.

Parlando con Variety, Aaron Taylor-Johnson ha descritto Kraven come "uno degli antieroi più iconici e famigerati della Marvel, il rivale numero uno di Spider Man. Ho trovato rigenerante il fatto che il personaggio non fosse un alieno o un mago. È solo un cacciatore, un essere umano con una convinzione. È amante degli animali e protettore del mondo naturale. È un personaggio molto, molto interessante". Come specifica l'attore, la natura del personaggio ha portato a girare Kraven the Hunter "interamente in esterni".

La notizia riguardo alle convinzioni ecologiste di Kraven giunge nuova ai fan, visto che nel fumetto originale il villain è un cacciatore assetato di sangue, ma a quanto pare la natura del personaggio è stata radicalmente modificata in linea con una sensibilità più moderna.

Kraven the Hunter vede nel cast anche feature Russell Crowe in un ruolo non ancora rivelato (probabilmente interpreterà il padre di Kraven), Fred Hechinger sarà The Chameleon, Ariana DeBose sarà Calypso, Christopher Abbott vestirà i panni di The Foreigner e Alessandro Nivola sarà un altro misterioso villain.

J.C. Chandor ha diretto Kraven the Hunter usando una sceneggiatura di Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk. Il film uscirà nei cinema a inizio 2023.