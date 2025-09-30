KPop Demon Hunters, Golden conquista Billboard: prima esibizione live al Tonight Show di Jimmy Fallon

Il gruppo musicale fittizio Huntr/x del film d'animazione di Netflix KPop Demon Hunters, debutteranno per la prima volta in tv con una performance dal vivo sulle note della canzone Golden.

Ad ospitare la performance live sarà il Tonight Show With Jimmy Fallon, in cui Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami il prossimo 7 ottobre eseguiranno Golden da KPop Demon Hunters.

La prima esibizione live della band di KPop Demon Hunters con Golden

Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami hanno prestato le proprie voci ai personaggi di Rumi, Mira e Zoey nelle parti cantate mentre Arden Cho, May Hong e Ji-young Yoo si sono occupate delle parti recitate.

Le protagoniste di KPop Demon Hunters

Nella puntata dello show di Jimmy Fallon del prossimo 7 ottobre ci sarà anche Jennifer Lopez e nel frattempo è stato diffuso un promo che anticipa la presenza delle cantanti nella trasmissione tv. Golden è diventato il primo singolo K-pop femminile a conquistare la vetta della Billboard Hot 100, rimanendovi per sei settimane.

Il successo del film Netflix KPop Demon Hunters

Distribuito su Netflix dal 20 giugno scorso, il film è rapidamente diventato un successo tra gli spettatori della piattaforma streaming, entrando già ad agosto nella lista delle produzioni cinematografiche più viste di sempre su Netflix.

Il film ha superato le 325 milioni di visualizzazioni, rimanendo nella Top 10 di Netflix per ben 14 settimane consecutive. Ad agosto, Netflix ha distribuito nelle sale cinematografiche, per due giorni, una versione karaoke del film, un successo da 20 milioni di dollari d'incasso.

Prodotto da Columbia Pictures e Netflix Animation, KPop Demon Hunters si è confermato uno dei più grandi successi asiatici degli ultimi anni sulla piattaforma streaming dopo Squid Game e Alice in Borderland. Nel cast vocale del film anche Yunjin Kim, la star di Una notte da leoni Ken Jeong e Lee Byung-hun, star di Squid Game.