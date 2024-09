Kostas da stasera su Rai 1: la trama, il cast, da quante puntate è composta la nuova serie con Stefano Fresi

Ambientazione greca ma produzione tutta italiana per Kostas, la nuova serie con Stefano Fresi, in onda stasera su Rai 1 con la prima puntata: la trama, il cast e le puntate che compongono la prima stagione.

Stasera su Rai 1 in prima visione debutta Kostas, la nuova serie Rai sospesa tra crime e commedia. Diretta da Milena Cocozza, con Stefano Fresi nei panni dell'ispettore protagonista, è tratta dai romanzi di Petros Markaris, scrittore greco di origine armena che ha raccontato le avventure di Kostas Charitos in quelli che sono al momento 16 romanzi e una serie di racconti.

La trama della prima puntata di Kostas

Kostas Charitos è ispettore della squadra omicidi della polizia di Atene. È in vacanza con la famiglia - e con Panos, l'onnipresente fidanzato della figlia Caterina - su un'isola dell'Egeo quando un terremoto fa riemergere un cadavere da una buca nel terreno. Nonostante sia in ferie, un carattere piuttosto rigido gli impedisce di sottrarsi al prorio dovere: Kostas torna ad Atene per cominciare le indagini. Una volta arrivato in commissariato, però, scopre che il capo Ghikas costringerà lui e la sua squadra a seguire prima l'omicidio di una coppia di albanesi.

A indagare sul misterioso cadavere c'è anche una famosa giornalista, che ha già scoperto qualcosa di molto più interessante della polizia. Ed è forse proprio per questo motivo che, poco dopo, la giornalista viene trovata morta? Quello che Kostas riesce a portare a galla è via via più spaventoso e coinvolge una rete di traffico di minori, rifugiati politici ed ex funzionari di partito.

In tutto questo, la sua vita privata incombe con una pessima notizia: suo padre è morto.

Da quante puntate è composta la serie

La prima stagione di Kostas (il materiale letterario c'è, se gli ascolti saranno buoni alla prima potrebbero seguirne molte altre) conta 8 episodi in totale. La RAI ne trasmetterà due alla volta nel corso di quattro prime serate, per un totale di quattro giovedì in compagnia di colui che è stato già ribattezzato da molti come il nuovo Montalbano (qui la nostra recensione di Kostas).

Il cast

La serie che inaugura la stagione delle grandi fiction Rai vede Stefano Fresi nei panni del burbero e integerrimo ispettore Kostas Charitos. A Francesca Inaudi il compito di calarsi nei panni di Adriana, moglie di Kostas e mamma di Caterina, l'amata figlia dell'ispettore, interpretata da Blu Yoshimi. Fa ormai parte della famiglia, non con la totale approvazione di papà Kostas, anche Panos, il fidanzato di Caterina, intepretato da Daniele La Leggia.

Completano il cast Marco Palvetti, nei panni del vicecommissario Petros, Luigi Di Fiore, Giulio Tropea, Maria Chiara Centorami e Massimo Mesciulam.