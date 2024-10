Kostas stasera su Rai 1 con l'ultima puntata di stagione: le anticipazioni di giovedì 3 ottobre

Per l'ultima puntata di Kostas, in onda stasera su Rai 1 in prima serata, l'ispettore interpretato da Stefano Fresi dovrà fare i conti con gli spettri del proprio passato.

Per Kostas, l'ispettore di Atene interpretato da Stefano Fresi, è arrivato il momento di salutare il pubblico: stasera su Rai 1 alle 21:25, infatti, andrà in onda l'ultima puntata di questa prima (e forse unica?) stagione.

Tratta dai romanzi dello scrittore greco di origine armena Petros Markaris, la serie, ambientata nel 2009, è prodotta da Palomar e diretta da Milena Cocozza. Nel cast anche Francesca Inaudi, Marco Palvetti e Blu Yoshimi.

Kostas: cosa succede nella puntata in onda giovedì 3 ottobre

Il Paese è sotto shock e scosso da una serie di suicidi. Il primo, in diretta, è stato quello di Iason Favieros, imprenditore noto per il suo passato politico, ma ne segue un altro che cattura ancor di più l'attenzione: è quello di Loukas Stefanakos, un politico vicino al governo in carica.

Kostas ne è sempre più convinto: tutti coloro che nell'ultimo periodo sono morti suicidi avevano in comune alcune esperienze passate legate alla sfera politica.

Il commissario capisce prima di altri che la chiave è da cercare nella storia delle vittime e nei loro legami comuni con il periodo della resistenza politica. Quello però è un mondo complesso e misterioso e Kostas ha bisogno di una guida se vuole reperire tutte le informazioni che necessitano alla sua indagine. Per questo si fa aiutare da Lambros Zisis, un ex rivoluzionario.

Kostas: con il finale Stefano Fresi ci saluta puntando (già) alla prossima stagione

C'è qualcosa però che Kostas non aveva preventivato: l'indagine lo costringe a fare i conti con il passato, con gli anni della dittatura dei Colonnelli e con gli eventi del Politecnico di Atene. Soprattutto, il commissario dovrà ripercorrere alcuni fatti molto dolorosi della sua storia familiare, riportando a galla molti dei traumi legati alla figura ingombrante di suo padre.

Nel frattempo tutto sta cambiando intorno a Kostas. Sua figlia Caterina riesce finalmente a laurearsi e Adriana decide di riprendere in mano la sua vita, cominciando dalla ricerca di un nuovo lavoro.