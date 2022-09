Knock at the Cabin: il trailer ufficiale del nuovo film di M. Night Shyamalan

Ecco il trailer ufficiale di Knock at the Cabin, la nuova pellicola di M. Night Shyamalan con Dave Bautista, Rupert Grint e Jonathan Groff, la cui uscita è prevista per l'inizio del 2023.

Universal Pictures ha appena diffuso il primo trailer ufficiale del nuovo film di M. Night Shyamalan: la terrificante pellicola apocalittica, intitolata Knock at the Cabin, è basata sul romanzo horror The Cabin at the End of the World di Paolo. G Tremblay ed è il primo lungometraggio del celebre regista dopo lo stravagante Old, uscito lo scorso anno.

Nel cast della della pellicola, la cui uscita nelle sale è prevista per il 3 febbraio del 2023, figurano interpreti del calibro di Dave Bautista (Guardiani della Galassia, Dune), Rupert Grint (la saga di Harry Potter e la serie tv Servant, ideata e diretta dallo stesso Shyamalan) e Jonathan Groff (Mindhunter).

Con questo nuovo progetto, come abbiamo avuto modo di vedere nel breve filmato promozionale, M. Night Shyamalan torna alle atmosfere che più gli sono congeniali, quelle del thriller a forti venature horror, che lanciarono la sua carriera nel 1999 con Il sesto senso.

La sinossi di Knock at the Cabin recita: "Mentre sono in vacanza in una remota baita, una bambina e i suoi genitori vengono presi come ostaggi da quattro sconosciuti armati, che chiedono alla famiglia di fare un'impensabile scelta per scongiurare l'apocalisse. Con limitato accesso al mondo esterno, la famiglia deve decidere a cosa credere prima che sia tutto perduto."